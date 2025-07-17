  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Takip Et

YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 27 Temmuz'da düzenlenecek 2025 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2025-YÖKDİL/2) giriş belgeleri erişime açıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
YÖKDİL adaylarının sınava giriş belgeleri erişime açıldı
Takip Et

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/2 adaylarının sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınav giriş belgelerine, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.

Adaylar, sınav günü saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.​​​

Eğitim
Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
Özel okullardaki fahiş fiyatlara düzenleme yolda!
TÜRKONFED: Zorunlu eğitimden vazgeçmek, uzun vadeli kalkınmadan vazgeçmektir
TÜRKONFED: Zorunlu eğitimden vazgeçmek, uzun vadeli kalkınmadan vazgeçmektir
İktisat ve İşletme fakülteleri lağvedilmişti! Rektörden 'Açıköğretim' açıklaması geldi
İktisat ve İşletme fakülteleri lağvedilmişti! Rektörden 'Açıköğretim' açıklaması geldi
Bakan Tekin'den LGS açıklaması: 719 birinci çıkması sağlıklı bir durum!
Bakan Tekin'den LGS açıklaması: 719 birinci çıkması sağlıklı bir durum!
MEB duyurdu: Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı
MEB duyurdu: Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı
MEB açıkladı! LGS hangi ilden, kaç birinci çıktı?
MEB açıkladı! LGS hangi ilden, kaç birinci çıktı?