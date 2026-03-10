YÖK’ten İran’daki savaşla ilgili öğrencilere yönelik açıklama
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), İran’da yaşanan çatışma sebebiyle bölgede öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için gerekli çalışmaların yapıldığını duyurdu.
YÖK, 28 Şubat’ta başlayan ABD/İsrail ve İran arasında yaşanan savaş sebebiyle İran’da öğrenim gören Türk öğrenciler için, "28 Şubat 2026 tarihinde İran’da başlayan savaş sebebiyle bu ülkede öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin, savaş durumu devam ettiği süre zarfında mevzuatın öngördüğü şartlar dairesinde eğitimlerinin aksamaması için gerekli çalışmalar kurulumuzca yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi.