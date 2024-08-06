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YÖK’ten ‘sahte diploma’ uyarısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelere gönderdiği yazı ile sahte diploma uyarısında bulundu. YÖK, tüm mezun bilgilerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) aktarılmasını istedi.

Haber Merkezi
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YÖK’ten ‘sahte diploma’ uyarısı
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Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üniversitelere yazı göndererek tüm mezun bilgilerinin Yükseköğretim Bilgi Sistemi’ne (YÖKSİS) aktarılmasını istedi. YÖK, üniversitelere ‘Basında Yer Alan Sahte Diploma ile İlgili Haber’ konulu yazı gönderdi.

Yazıda son günlerde “Sosyal medyada bazı hesaplardan, Türkiye’deki birçok farklı üniversitenin fakültelerine ait sahte diploma satışı yapılıyor” yolunda haberlerin yer aldığı belirtildi. YÖK, mezun öğrencilerin e-Devlet üzerinden ‘Yükseköğretim Mezun Belgesi Sorgulama ve Yükseköğretim Mezun Belgesi Doğrulama’ yapamamasında sorumluluğunun ilgili üniversitede olduğu bildirildi. Bu sebeple tüm mezun bilgilerinin YÖKSİS’e hemen aktarılması istendi.

 

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