Yüksek gelirli ailelerin yeni tercihi: Yapay zekâ destekli eğitim

Wall Street Journal'ın haberine göre, yüksek gelirli aileler çocuklarını geleneksel devlet ve özel okullar yerine yaşam becerileri, girişimcilik ve yapay zekâ destekli eğitime odaklanan alternatif okullara göndermeye başladı.

Haberde, velilerin yapay zekânın ekonomi ve iş dünyasında önemli değişikliklere yol açacağı görüşüyle uzun yıllardır uygulanan eğitim yöntemlerinin çocukları geleceğe hazırlamakta yetersiz kalabileceğini düşündüğü belirtildi.

Alternatif eğitim kurumlarında müzakere, satış, girişimcilik, topluluk önünde konuşma ve gerçek hayat problemlerinin çözümüne yönelik becerilere ağırlık veriliyor.

Bu okulların büyük bölümü ise devlet okullarından farklı olarak başarı verilerini resmî kurumlara bildirmek zorunda bulunmuyor.

Yapay zekâ destekli eğitim modeli yaygınlaşıyor

ABD merkezli Alpha School, öğrencilerin günde yaklaşık iki saat yapay zekâ destekli bireysel eğitim aldıktan sonra proje tabanlı uygulamalara katıldığı bir model uyguluyor.

Habere göre yapay zekâ sistemi, öğrencilerin dikkat düzeyini ve öğrenme performansını analiz ederek sonraki ders içeriklerini kişiye göre uyarlıyor.

San Francisco'daki Alpha School'un yıllık eğitim ücreti yaklaşık 75 bin dolar seviyesinde bulunuyor. Okul, 2025 yılında sekiz yeni kampüs açarken, bu sonbaharda ABD genelinde yaklaşık iki düzine yeni kampüsü daha faaliyete geçirmeyi planlıyor. Kurum ayrıca evden eğitim yazılımı ve beceri temelli eğitim programları da sunuyor.

Veliler değişen iş dünyasına hazırlığı önceliklendiriyor

Haberde, teknoloji ve finans sektöründe çalışan ailelerin çocuklarının yalnızca bilgi ezberleyen değil, değişen koşullara hızla uyum sağlayabilen bireyler olmasını hedeflediği aktarıldı.

Veliler, yapay zekânın ezbere dayalı öğrenme yerine kişiselleştirilmiş eğitim sağlayabileceğini ve çocukların geleceğin iş dünyasına hazırlanmasına katkı sunabileceğini düşünüyor.

Eğitim uzmanlarından temkinli yaklaşım

Eğitim uzmanları, yapay zekâ destekli eğitim modellerinin uzun vadeli başarısını ortaya koyan yeterli bilimsel kanıt bulunmadığını belirtiyor.

Bazı akademisyenler, girişimcilik ve yapay zekâ odaklı okulların daha dar ve benzer profilde öğrenci grupları oluşturabileceğini ifade ederken, öğretmen yerine "rehber" veya "koç" gibi unvanların kullanılmasının öğretmenlik mesleğinin önemini azaltabileceği değerlendirmesinde bulundu.

“Forge Prep” modeli dikkat çekiyor

New Jersey'de kurulan Forge Prep'in bu sonbahar dönemi için 600 başvuru aldığı, ilk etapta dört sınıfta toplam 34 öğrenci kabul edeceği belirtildi.

Okulun ilerleyen yıllarda 12. sınıfa kadar eğitim vermesi ve toplam 400 öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

Forge Prep, ABD'nin New Jersey eyaletinde kurulan, geleneksel lise modelinden farklı olarak girişimcilik, yapay zekâ okuryazarlığı ve yaşam becerileri üzerine odaklanan özel bir okul, mezuniyetin ardından kendi şirketini kurarak tam zamanlı sürdüren öğrencilere 200 bin dolara kadar yatırım desteği sağlanmasını da planlanıyor.

Forge Prep'te ilk yıl öğrenim ücretleri 24 bin ila 36 bin dolar arasında değişirken, gelecek yıldan itibaren ücretlerin 60 bin dolara yükselmesi öngörülüyor.

Okulda cep telefonu kullanılmıyor, ‘Chromebook’ kullanımı sınırlı tutuluyor ve yapay zekânın içerik tüketmekten ziyade üretim amacıyla kullanılması hedefleniyor.