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Yurt dışından öğrenci kabul sınavı başvuru süresi uzatıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, 2024 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nın (2024-TR-YÖS/2) başvuru süresinin 15 Eylül'e kadar uzatıldığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Yurt dışından öğrenci kabul sınavı başvuru süresi uzatıldı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı yurt dışından öğrenci kabul sınavı başvurularına ilişkin internet sitesinde duyuruda bulundu.

Duyuruya göre, 27 Ekim'de uygulanacak 2024-TR-YÖS/2'ye başvurular ve ücret ödeme işlemleri 15 Eylül'e kadar uzatıldı.

Adaylar, bireysel olarak ÖSYM'nin https://tryos.osym.gov.tr adresinden sınava başvurabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi ÖSYM'nin internet sitesindeki başvuru kılavuzunda yer alıyor. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

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