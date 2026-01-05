Zamlı KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek? Bakanlık açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yılı için yüzde 33 oranında artırılan zamlı burs ve kredi ödemelerinin 6 Ocak itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlanacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yükseltilen burs ve kredilerin 6 Ocak itibarıyla öğrencilerin hesabına yatmaya başlayacağı belirtilerek, "2026 yılı GSB burs ve öğrenim kredisi rakamları yüzde 33 oranında yükseltildi. Lisans öğrencilerine 4 bin, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs/kredi ödenecek. Ocak ayının 6’sı ile 10’u arasında öğrencinin TC kimlik numarasının son rakamına göre bankaya yatırılacak zamlı burs/krediler, bu tarihlerden itibaren Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanılabilecek." ifadelerine yer verildi.