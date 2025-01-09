Zorlu-MEF YetGen Öğretmen Eğitim Programı'nın üçüncü dönemi başladı

Öğretmenlerin 21. yüzyılın dinamiklerine uyum sağlayarak öğrencilerine daha iyi rehberlik etmelerini hedefleyen Zorlu-MEF YetGen Öğretmen Eğitimi Programı’nın üçüncü dönemi başladı. Zorlu Holding’in Akıllı Hayat 2030 sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında, MEF Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirilen programa248 öğretmen ve öğretmen adayı katılım sağlayarak yeni dünyanın ihtiyaçlarına uygun bireysel ve mesleki yetkinliklerini geliştirmefırsatı bulacak.

Bu sene üçüncü kez gerçekleştirilen eğitim programında; kariyer planlama, dijital beceriler ve temel eğitim teknolojileri, yapay zeka ile eğitimde inovasyon yaratma, excel ile modelleme, girişimcilik ekosisteminde eğitim ile freelance çalışma konularısenkron buluşmalar ve asenkron içeriklerleele alınıyor. Katılımcılar, bir öğrenme topluluğununparçası olmanın yanı sıra etkileşimli bir ders ortamı deneyimleme imkanını dayakalıyor.

21. yüzyılın hızla değişen eğitim dünyasında, öğretmen ve öğretmen adaylarının kariyer planlamalarına daha güçlü bir şekilde destek vermek amacıyla güncellenen eğitim programında, dijital becerilerin pekiştirilmesi, ileri teknoloji kullanımıyla inovatif çözümler üretilmesi veetkili öğrenim yöntemlerinin uygulanmasıodağında yetkinliklerin geliştirilmesi önceliklendiriliyor.Ayrıca, katılımcıların girişimcilik ekosistemine dair farkındalıklarının artması ve eğitim alanında kendi projelerini geliştirme potansiyellerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Takım çalışmalarının arttırıldığı eğitim programında katılımcılara üzerinde çalışacakları projelerle sunum becerilerini pekiştirmefırsatıda sunuluyor. Öğrencilerine daha iyirehberlik etmek için gerekli nosyonların aktarıldığı programda, eğitimlerini başarıyla tamamlayan katılımcılar sertifika almaya hak kazanıyor.

"Öğretmen ve öğretmen adaylarının gösterdiği ilgi daha aydınlık yarınlar adına bizi umutlandırıyor"

Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı Necmi Kavuşturan: “Zorlu Holding olarak öğretmenlerin etki alanı ne kadar büyürse toplumsal değişim ve dönüşümün de o oranda hızlanacağına ve daha iyi bir dünya hayaline o denli güçlü yaklaşacağımıza inanıyoruz.”

Nitelikli eğitim ve herkes için yaşam boyu öğrenimi, sürdürülebilir bir yaşamın en temel meselelerinden biri olarak gördüklerini belirten Zorlu Holding İnsan Kaynakları Grubu Başkanı Necmi Kavuşturan: “Uzun yıllardır yeni nesillere ve onları yetiştirmekte büyük rol üstlenen öğretmenlere yönelik geliştirilen programları destekliyoruz. Üçüncü dönemine başladığımız Zorlu-MEF YetGen Öğretmen Eğitim Programı’na öğretmen ve öğretmen adaylarının gösterdiği ilgi daha aydınlık yarınlar adına bizi umutlandırıyor. Öğretmenlerin yetkinlik odaklı bir eğitim programı etrafında bir araya gelerek kendilerini hem bireysel hem de mesleki anlamda geliştirirken aynı zamanda daha iyi bir gelecek için yenilikçi ve sürdürülebilir uygulamalar konusunda farkındalıklarını artırmaları çok kıymetli. Zorlu Holding olarak, öğretmenlerin etki alanı ne kadar büyürse toplumsal değişim ve dönüşümün de o oranda hızlanacağına ve daha iyi bir dünya hayaline o denli güçlü yaklaşacağımıza inanıyoruz.”

Prof. Dr. Erkut: Program, öğretmenlerin öğrencilerine sunacakları katkıları da güçlendirmelerini sağlıyor

YetGen Programı’nın KurucusuProf. Dr. Erhan Erkut ise şunları söyledi:

“Zorlu-MEF YetGen Öğretmen Eğitim Programı ile eğitim dünyasında devrim yaratmak için büyük bir adım atıyoruz. Bu program, öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve öğretmenliğe ara vermiş bireylerin, dijital ve girişimcilik becerilerini geliştirerek sadece kendi kariyerlerini değil, aynı zamanda öğrencilerine sunacakları katkıları da güçlendirmelerini sağlıyor. Katılımcılarımız, eğitimde teknolojiyi ve inovasyonu kullanarak, öğrencilerine ilham verecek, onların potansiyellerini en üst düzeye çıkaracak yeni nesil öğretmenler olacaklar. Bu program sayesinde, öğretmenlerimiz dijital çağın gerekliliklerine uygun beceriler kazanacak ve öğrencilerine en etkili öğretim yöntemlerini sunabilecekler. Bu sadece bireysel bir gelişim değil, aynı zamanda öğrencilerin eğitim yolculuklarına da büyük katkı sağlayacak bir dönüşüm. 8 hafta süresince katılımcılarımıza sunacağımız eğitimde; lider ekibimiz, katılımcılarımızı yönlendirerek gelişimlerine destek olacak. Her bir liderimiz, katılımcılarına hem bilgi hem de ilham verecek, onların eğitimde fark yaratmalarını teşvik edecek. Katılımcılarımız, öğrencilerine sunacakları kazanımların farkında olarak dijital beceriler, girişimcilik ve teknolojiyi harmanlayarak geleceğin eğitimine yön verecekler. Destekçilerimiz MEF Üniversitesi ve Zorlu Holding’e , bu yolculukta bizimle oldukları ve eğitimdeki geleceği şekillendirme yolunda katkı sağladıkları için büyük teşekkürler. Onların desteğiyle, öğretmenlerimizin eğitimdeki etkisini daha da kalıcı hale getiriyor ve her bir öğrencinin hayatına dokunmalarını sağlıyoruz!"