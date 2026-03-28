1 Kasım’da gümrük sisteminde reforma hazırlanıyor: AB ithal ürünlere işlem ücreti getirecek

Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasında AB Gümrük Birliği çerçevesini yenilemek üzere yapılan müzakerelerde anlaşmaya varıldığı açıklandı.

Mevcut durumda gümrük otoritelerinin düşük değerli e-ticaret ithalatlarında artış, güvensiz ürünler ve dolandırıcılık riskinin yükselmesi, değişen jeopolitik ticaret dinamikleri ile organize suç ve kaçakçılık tehditleri gibi birçok zorlukla karşı karşıya olduğu anımsatılan açıklamada, gümrüklerin Tek Pazarın ve vatandaşların güvenliğini sağlamak açısından kritik rol oynadığı kaydedildi. Açıklamada, “Reformun merkezinde, Fransa’nın Lille şehrinde kurulacak yeni bir AB ajansı olan AB Gümrük Otoritesi yer almaktadır. Bu kurum, 27 üye devlet genelinde gümrük işlemlerini koordine ve modernize edecek” bilgisine yer verildi.

Açıklamada, reformun e-ticaretteki hızlı büyümeye yanıt olarak çeşitli hedefli önlemler getirdiğine dikkat çekilerek, “Gümrük idarelerinin artan maliyetlerini karşılamak için ithal edilen ürünlere işlem ücreti getirilecektir. Bu ücret, malların serbest dolaşıma sokulması için gerekli bilgi teknolojileri sistemleri, iş gücü, veri kontrolü ve risk analizleri gibi maliyetlere dayanacak ve en geç 1 Kasım 2026’ya kadar yürürlüğe girecektir” değerlendirmesi yapıldı.