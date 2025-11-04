1 kilo gümüş kaç TL? 4 Kasım 2025 gümüş fiyatları ne kadar?

  1. Ekonomim
Yatırımcıların yakından takip ettiği değerli metallerden gümüş fiyatları, 4 Kasım 2025 Salı günü itibarıyla piyasalarda hareketli bir seyir izliyor. Global piyasalardaki dalgalanmaların ve ons fiyatlarındaki değişimlerin etkisiyle gümüş gram fiyatı ve dolayısıyla 1 kilo gümüş kaç TL sorusunun cevabı da yatırımcılar için büyük önem taşıyor. Peki 1 kilo gümüş kaç TL? İşte 4 Kasım 2025 gümüş fiyatları

4 Kasım 2025 Salı gününe girilirken, gümüş fiyatları global ekonomik belirsizliklerin ve güçlü doların etkisiyle yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Özellikle 1 gram gümüş kaç TL'dir ve 1 kilo gümüş kaç TL gibi sorular, hem küçük yatırımcılar hem de büyük fonlar için emtia piyasasındaki en kritik takip noktalarını oluşturuyor.

1 kilo gümüş kaç TL?

4 Kasım 2025 tarihindeki kurlara bakıldığında 1 kilo gümüşün kaç liraya denk geldiğini gösteren tablo şu şekilde:

1 Gram Gümüş 65,0779 TL

5 Gram Gümüş 325,3895 TL

10 Gram Gümüş 650,7790 TL

25 Gram Gümüş 1.626,9475 TL

50 Gram Gümüş 3.253,8950 TL

100 Gram Gümüş 6.507,7900 TL

500 Gram Gümüş 32.538,9500 TL

1.000 Gram Gümüş 65.077,9000 TL

5.000 Gram Gümüş 325.389,5000 TL

10.000 Gram Gümüş 650.779,0000 TL

50.000 Gram Gümüş 3.253.895,0000 TL

1 gram gümüş kaç TL'dir?

Piyasalarda 4 Kasım 2025 tarihinde 1 Gram Gümüş 65,0779 TL'den işlem görmektedir.

1 kg gümüş nereye satılır?

Çoğu kuyumcu ve büyük döviz bürosu gümüş alım-satımı yapmaktadır. Sertifikalı külçe gümüşler için darphane yetkili satıcıları veya büyük altın/gümüş rafinerilerinin bayileri güvenilir adreslerdir. Bazı büyük e-ticaret siteleri üzerinden de güvenilir firmaların gümüş külçe alım-satım işlemleri yapılabilmektedir.

 

