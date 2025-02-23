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1 Nisan'da başlayacak: Binalarda yalıtım zorunlu hale geliyor

Resmî Gazete’de 20.02.2025 tarihinde yayımlanan tebliğ ile TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Kuralları Standardı 01 Nisan 2025 tarihi itibarıyla zorunlu standart olarak yürürlüğe girecek.

Haber Merkezi
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1 Nisan'da başlayacak: Binalarda yalıtım zorunlu hale geliyor
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Eski standart, ülkemizde binaların sadece ısıtma amaçlı enerji tüketimlerine yönelik sınırlamalar getiriyordu. Bu durum dolayısıyla sıcak iklim bölgelerinde enerji verimliliği için esaslı bir iyileştirme talebi oluşmuyordu.

Yeni standart ile binaların sadece ısıtma ihtiyacına göre tasarlanması dönemi sona eriyor.

Çevre dostu yapılar

Türkiye Gazetesi'nde yer aşan habere göre, artık binalar ısıtma ve soğutma ihtiyacına göre tasarlanacak. Söz konusu revizyon ile tüketicilerin ısıtma ve soğutma giderlerinin düşmesinin yanı sıra inşa edilecek daha az enerji harcayan çevre dostu yapılar sayesinde ülke ekonomisinin de kazanacağını belirten sektör temsilcileri “Ülkemizin iklim şartlarına daha gerçekçi bir yaklaşım getiren revize standart ile yeni binalarda metrekare başına yıllık enerji tüketimi ortalama 120-150 kWh/m2 yıldan 70-90 kWh/m2 yıl seviyelerine düşecek” dedi.

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