1 Nisan'da başlayacak: Binalarda yalıtım zorunlu hale geliyor

Eski standart, ülkemizde binaların sadece ısıtma amaçlı enerji tüketimlerine yönelik sınırlamalar getiriyordu. Bu durum dolayısıyla sıcak iklim bölgelerinde enerji verimliliği için esaslı bir iyileştirme talebi oluşmuyordu.

Yeni standart ile binaların sadece ısıtma ihtiyacına göre tasarlanması dönemi sona eriyor.

Çevre dostu yapılar

Türkiye Gazetesi'nde yer aşan habere göre, artık binalar ısıtma ve soğutma ihtiyacına göre tasarlanacak. Söz konusu revizyon ile tüketicilerin ısıtma ve soğutma giderlerinin düşmesinin yanı sıra inşa edilecek daha az enerji harcayan çevre dostu yapılar sayesinde ülke ekonomisinin de kazanacağını belirten sektör temsilcileri “Ülkemizin iklim şartlarına daha gerçekçi bir yaklaşım getiren revize standart ile yeni binalarda metrekare başına yıllık enerji tüketimi ortalama 120-150 kWh/m2 yıldan 70-90 kWh/m2 yıl seviyelerine düşecek” dedi.