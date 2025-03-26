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1 Nisan'da elektriğe zam mı geliyor?

Elektrik tarifelerine 1 Nisan itibarıyla  zam geleceği iddia edildi.

Haber Merkezi
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1 Nisan'da elektriğe zam mı geliyor?
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1 Nisan'dan geçerli olmak üzere konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 25 zam oranında bekleniyor.

Gazeteci Olcay Aydilek'in iddiasına göre enerji yönetimi, 1 Nisan’dan geçerli olmak üzere elektriğe yapılacak zam için hazırlıklarını bitirdi. Son dakikada bir değişiklik olmazsa konutlarda kullanılan elektriğe yüzde 25 zam geleceği iddia ediliyor.

Bakan Bayraktar "Nisana kadar artış öngörmüyoruz" demişti

Bakan Bayraktar, şubat ayında katıldığı bir TV programında doğalgaz ve elektrik faturalarına yönelik soruya yanıt vermişti.

"Hedefimiz mümkün olduğu kadar oluşan maliyetlerde vatandaşlarımıza bunu yansıtmamak" diyen Bakan Bayraktar, "Bu anlamda kışı, doğalgaz ve elektrikte böyle hanelere herhangi bir fiyat artışı olmadan, zam olmadan inşallah geçiriyoruz. Nisana kadar artış hane halkı için öngörmüyoruz" demişti.

Elektrik faturalarında yeni dönem

Bakan Bayraktar, yıllık tüketimi 5 bin kilovaatsaati aşanların, elektrik sübvansiyonundan yararlanamamasına ilişkin düzenlemeye ilişkin de konuşmuş ve "Muhalefetin dediği her zamanki gibi yanlış ve çarpıtma üzerine kurulu. 42 milyon abonenin 1,2 milyonu bu düzenlemeden etkilenecek. Geri kalan 40 milyon 800 bin abonenin hayatında herhangi bir şey değişmeyecek. 2024 yılında 5 bin kilovatsaat tüketimi aşan aboneler şubat ayından itibaren destek kapsamından çıkarılıyor" demişti.

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