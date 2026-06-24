1 Temmuz’da yeni dönem başlıyor: Elektronik dönüşümü tamamlamayan işletmelere ceza yolda
Mali müşavirler odasından e-fatura zorunluluğu kapsamında olan çok sayıda sektöre ve işletmeye kritik çağrı geldi. 1 Temmuz itibarıyla elektronik dönüşüm sürecini tamamlamayan ve kağıt fatura düzenlemeye devam eden mükellefler için yaptırımlar devreye giriyor. Bu kapsamda, ilgili işletmelere kesilen faturaların bedeli üzerinden yüzde 10 oranında özel usulsüzlük cezası uygulanacak.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, e-fatura ve e-arşiv uygulamalarına geçiş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Vergi Usul Kanunu tebliğleri doğrultusunda 2021 yılında başlayan e-fatura zorunluluğunun, sektörler ve ciro limitlerine göre kademeli şekilde genişletildiğini ifade etti.
Yıldız, 2025 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 1 temmuza kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine dahil olmak zorunda olduğunu vurguladı. Zorunluluk kapsamında olduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam eden işletmeler için özel usulsüzlük cezalarının yıllık üst sınırının 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar çıkabildiğine dikkat çeken Yıldız, geçiş işlemlerinin zamanında tamamlanması gerektiği uyarısında bulundu.
E-fatura ve e-arşivde kademeli geçiş sürüyor
e-Fatura ve e-arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu yalnızca ciro kriteriyle sınırlı kalmıyor. TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız’ın verdiği bilgilere göre, ciro bağımsız olarak sisteme geçmesi gereken sektörler ve işletmeler şunlar:
EPDK lisanslı akaryakıt şirketleri
Sigara ve alkol üreticileri ile ithalatçıları
İnternet satış platformları, e-ticaret yapan işletmeler ve internet reklam aracıları
Sebze ve meyve ticaretiyle uğraşan komisyoncu ve tüccarlar
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli hastaneler ve tıp merkezleri
Gayrimenkul ve motorlu araç alım-satım veya kiralama faaliyeti yürütenler
Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli oteller ve konaklama tesisleri
Elektrikli araç şarj hizmeti sunan firmalar
Maden ruhsatı sahipleri ve şeker üreticileri
Demir-çelik sektöründeki işletmeler ile gübre takip sistemine kayıtlı mükellefler
Faturalar GİB üzerinden elektronik ortamda gönderilecek
Uygulamaya dahil olan mükelleflerin müşterilerine e-fatura veya e-arşiv faturası düzenleyeceğini ifade eden Yıldız, sürecin işleyişini şu sözlerle aktardı:
Satıcılar, faturaları tamamen elektronik ortamda ve Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri üzerinden müşteriye iletiyor. e-Arşiv faturalar ise müşterinin talebine göre kağıt çıktısı ya da elektronik ortamda doğrudan ulaştırılabiliyor.
Mükelleflerin sisteme geçiş sürecinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen özel entegratör kuruluşlardan hizmet alabileceğini belirten Yıldız, başvuru süreçlerinin geciktirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Geçiş yapmayan işletmelere yüzde 10’a varan ceza ve 17 milyon TL’ye kadar üst sınır
Zorunluluk kapsamında yer aldığı halde sisteme geçmeyen ve kağıt fatura kesmeyi sürdüren işletmeler ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Mali yaptırımların boyutuna dikkat çeken TÜRMOB Genel Başkanı Yıldız, şu uyarıda bulundu:
Zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura düzenlenmeye devam edildiğinde, işletmelere Vergi Usul Kanunu uyarınca özel usulsüzlük cezaları kesiliyor. Fatura bedelinin yüzde 10'u oranında uygulanan bu cezaların yıllık üst sınırı 2026 yılı için 17 milyon liraya ulaştı. Bu tutar pek çok mükellef için ticari varlığını sarsacak boyuttadır. İleride telafisi güç cezai işlemlerle karşılaşmamak adına tüm ilgililerin süresi içinde uygulamaya dahil olması büyük önem taşıyor.