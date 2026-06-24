1 Temmuz’da yeni dönem başlıyor: Elektronik dönüşümü tamamlamayan işletmelere ceza yolda

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, e-fatura ve e-arşiv uygulamalarına geçiş sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Vergi Usul Kanunu tebliğleri doğrultusunda 2021 yılında başlayan e-fatura zorunluluğunun, sektörler ve ciro limitlerine göre kademeli şekilde genişletildiğini ifade etti.

Yıldız, 2025 yılı brüt satış hasılatı 3 milyon lira ve üzerinde olan mükelleflerin en geç 1 temmuza kadar e-fatura ve e-arşiv sistemine dahil olmak zorunda olduğunu vurguladı. Zorunluluk kapsamında olduğu halde kağıt fatura düzenlemeye devam eden işletmeler için özel usulsüzlük cezalarının yıllık üst sınırının 2026 yılı için 17 milyon liraya kadar çıkabildiğine dikkat çeken Yıldız, geçiş işlemlerinin zamanında tamamlanması gerektiği uyarısında bulundu.

E-fatura ve e-arşivde kademeli geçiş sürüyor

e-Fatura ve e-arşiv uygulamasına geçiş zorunluluğu yalnızca ciro kriteriyle sınırlı kalmıyor. TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız’ın verdiği bilgilere göre, ciro bağımsız olarak sisteme geçmesi gereken sektörler ve işletmeler şunlar:

EPDK lisanslı akaryakıt şirketleri

Sigara ve alkol üreticileri ile ithalatçıları

İnternet satış platformları, e-ticaret yapan işletmeler ve internet reklam aracıları

Sebze ve meyve ticaretiyle uğraşan komisyoncu ve tüccarlar

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile sözleşmeli hastaneler ve tıp merkezleri

Gayrimenkul ve motorlu araç alım-satım veya kiralama faaliyeti yürütenler

Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli oteller ve konaklama tesisleri

Elektrikli araç şarj hizmeti sunan firmalar

Maden ruhsatı sahipleri ve şeker üreticileri

Demir-çelik sektöründeki işletmeler ile gübre takip sistemine kayıtlı mükellefler

Faturalar GİB üzerinden elektronik ortamda gönderilecek

Uygulamaya dahil olan mükelleflerin müşterilerine e-fatura veya e-arşiv faturası düzenleyeceğini ifade eden Yıldız, sürecin işleyişini şu sözlerle aktardı:

Satıcılar, faturaları tamamen elektronik ortamda ve Gelir İdaresi Başkanlığı sistemleri üzerinden müşteriye iletiyor. e-Arşiv faturalar ise müşterinin talebine göre kağıt çıktısı ya da elektronik ortamda doğrudan ulaştırılabiliyor.

Mükelleflerin sisteme geçiş sürecinde Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yetkilendirilen özel entegratör kuruluşlardan hizmet alabileceğini belirten Yıldız, başvuru süreçlerinin geciktirilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Geçiş yapmayan işletmelere yüzde 10’a varan ceza ve 17 milyon TL’ye kadar üst sınır

Zorunluluk kapsamında yer aldığı halde sisteme geçmeyen ve kağıt fatura kesmeyi sürdüren işletmeler ağır cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Mali yaptırımların boyutuna dikkat çeken TÜRMOB Genel Başkanı Yıldız, şu uyarıda bulundu:

Zorunluluğu olduğu halde kağıt fatura düzenlenmeye devam edildiğinde, işletmelere Vergi Usul Kanunu uyarınca özel usulsüzlük cezaları kesiliyor. Fatura bedelinin yüzde 10'u oranında uygulanan bu cezaların yıllık üst sınırı 2026 yılı için 17 milyon liraya ulaştı. Bu tutar pek çok mükellef için ticari varlığını sarsacak boyuttadır. İleride telafisi güç cezai işlemlerle karşılaşmamak adına tüm ilgililerin süresi içinde uygulamaya dahil olması büyük önem taşıyor.