10 başlıkta geçen hafta piyasalarda yaşananlar

Küresel piyasalara merkez bankaları yön verirken, veriler de yakından izlendi. Fed, 2024’ü 25 baz puanlık faiz indirimiyle kapatırken, 2025’e yönelik “şahin” söylemler de piyasada oynaklığı artırdı.

Yurt içinde asgari ücret toplantıları yakından izlenirken, rakam gündeme gelmemesi de çok konuşuldu. Türk-İş yoğun baskılar sonrası zam talebini açıkladı.

İşte, geçen hafta piyasalara yön veren gelişmeler:

Fed'in 2024’te final faiz indirimi

ABD Merkez Bankası (Fed) 2024 yılının son faiz kararında da politika faizini 25 baz puan indirdi. Son 3 toplantıda Fed faiz indirimi yaparken, eylülde başlayan indirimlerde 2025 yılına yönelik beklentiler 4 faiz indirimi olurken, yetkililer beklentileri iki faiz indirimine güncelledi.

Asgari ücrette rakam yok!

Milyonlarca çalışanın yakından izlediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının üçüncüsü yapılırken, Türk-İş Başkan Yardımcısı Ağar, 3. toplantıda da rakam konuşulmadığını açıkladı.

Türk-İş asgari ücrette “rakam” açıkladı

Asgari ücret toplantılarının üçüncüsünde de rakamın gündeme gelmemesi yoğun yoorumlara neden olurken, Türk-İş asgari ücrette talep ettiği rakamı canlı yayında açıkladı. Türk-İş'in asgari ücret talebi yüzde 45 enflasyon telafisi ve yüzde 20 refah payı artışıyla 29 bin 583 TL oldu.

İngiltere faizi değiştirmedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE) piyasa beklentilerine paralel politika faizini yüzde 4,75 seviyesinde tuttu.

Rusya faizi değiştirmedi

Rusya Merkez Bankası (CBR), parasal koşulların öngörülenden daha sıkılaştığını belirterek, sürpriz bir kararla politika faizini değiştirmedi.

Brezilya'da reale müdahale

Brezilya'da para birimi realin tarihi düşük seviyelere inmesiyle gevşeme sinyalleri görüldü.

Fed'in izlediği enflasyon göstergesi beklentilerin altında kaldı

Fed'in enflasyon göstergesi olarak yakından izlediği çekirdek PCE, kasımda yıllık yüzde 2,8, aylık yüzde 0,1 arttı.

TCMB'den KKM'den çıkış hamlesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kur Korumalı Mevduat’tan (KKM) çıkışı hızlandıracak düzenlemeler yaptı.

BDDK’dan ticari kredi hamlesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) bankaları rahatlatan yeni düzenlemeler geldi. BDDK, ticari nakdi kredilere sermaye yeterliliği hesaplamasında kullandığı yüzde 200 seviyesindeki risk ağırlığı oranlarını düşürdü.

ABD hükümeti kapanmadan son anda döndü

ABD Senatosu, federal hükümetin kapanmasını önleyecek geçici bütçe tasarısını onayladı.