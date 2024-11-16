10 başlıkta geçen hafta piyasaların gündemi ne oldu?

Küresel piyasalarda 11-15 Kasım haftasında ABD verileri ve fiyatlamaları öne çıktı. ABD’nin bir önceki hafta sonuçlanan Başkanlık seçiminin ardından borsalarda ve kripto varlıklarda yaşanan gelişmeler yakından izlendi.

Yurt içinde asgari ücret tartışmaları hız kazanırken, Çalışma ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın TBMM’deki bütçe görüşmelerindeki açıklamaları da mercek altına alındı.

Küresel iklim ve enerji dönüşümünün konuşulduğu 2024 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP29) etkinlikleri de dünya ekonomisinin gündemindeydi.

Geçen piyasalar ve ekonomilerde haftanın öne çıkan gelişmeleri 10 başlıkta şu şekilde oldu:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in Bütçe görüşmelerindeki açıklamaları

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2025 Bütçe görüşmelerinde, asgari ücretin komisyon kararıyla belirleneceğini belirterek "Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" açıklamasını yaptı.

Bakan Şimşek sunumunda, "Türkiye'de en önemli makro dengesizlik yüksek enflasyon. Fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız" derken, Türkiye vergi yükünün yüksek olduğu algısının da doğru olmadığını belirtti.

ABD ekim ayı enflasyon verisi

ABD'de enflasyon verisi beklentiler dahilinde açıklandı.

Fed Başkanı Powell’ın mesajları

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, seçim sonrasında faiz kararı açıklamalarıyla öne çıkarken, geçen hafta da Dallas'taki bir etkinlikte yaptığı konuşmayla öne çıktı. Faiz indirimleri için acele edilmesi gerektiğine dair herhangi bir sinyal olmadığını belirtti.

Bitcoin’in rekorları

Trump'ın Bitcoin'e yönelik vaatlerinin gerçeklemesi beklentileri seçilmesiyle birlikte rekorları da beraberinde getirdi.

Türkiye’de hızlanan konut satışları

TÜİK'in ekim ayı konut satış verisi son aylarda görülen yükselişin devamıyla ilgi çekerken, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin engeli olarak da yorumlandı. Ayrıca TÜİK'ten deprem bölgesindeki konut teslimatlarının verinin dışında kaldığı açıklamasıyla ve detaylarda ipotekli satışlardaki düşük seviyelerle de ilgi çekti.

Bütçe açığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, merkezi yönetim bütçe dengesi ekimde 186,3 milyar TL açık verdi.

Borsa İstanbul’da sona eren bilanço dönemi

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin konsolide finansal raporlarını gönderimi haftanın ilk gününde sona erdi.

ABD’de Trump’ın kabinesi

ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump, Sağlık Bakanlığı’na aşı karşıtı Robert F. Kennedy Jr.'ı aday gösterirken, Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'ne eski Kongre üyesi Tulsi Gabbard'ı aday gösterdiğini bildirdi. Seçim kampanyasının danışmanı olan Dan Scavino’yu asistanı ve özel kalem müdürü yardımcısı olarak, seçim kampanyasında görev alan bir diğer danışman olan Stephen Miller’ı ise asistanı ve politika ve iç güvenlikten sorumlu özel kalem müdürü yardımcısı olarak görevlendireceğini duyurdu. Trump, iş insanı Elon Musk ve girişimci Vivek Ramaswamy'nin Hükümet Verimliliği Bakanlığını yöneteceğini açıkladı.

Almanya’da siyasi ve ekonomik dalgalanmalar

Almanya ekonomik sıkıntıların ortasında neredeyse 20 yıl sonra ilk kez erken seçimlere hazırlanıyor. Ekonomi, artan faiz oranları, konjonktürel riskler ve yapısal değişiklikler gibi nedenlerle büyümede zorluk yaşıyor.

Petrol tahminleri

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıl ve gelecek yıla ilişkin petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Çin'in ekonomik yavaşlamasının tüketim üzerindeki etkisini gerekçe göstererek bu yılki petrol talebi artış tahminini yükseltti ancak gelecek yılki tahminlerini hafifçe kırptı.