10 il için 30 bin konutun inşasına martta başlanacak

Afet riski ve çarpık kentleşmenin yoğun olduğu alanlar ile deprem bölgelerinde kalıcı konutlar inşa eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 2003'ten bu yana 1 milyon 180 bin konut inşa etti. TOKİ, şuana kadar Kahramanmaraş'ta 5 bin 545, Hatay'da 8 bin 18, Osmaniye'de 3 bin 323, Malatya'da 20 bin 605, Şanlıurfa'da 17 bin 261, Diyarbakır'da 20 bin 912, Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Kilis'te ise 1929 olmak üzere toplam 133 bin 759 konut inşa etti.

Bölgede, mart başı itibarıyla 30 bin konutun inşasına başlanması planlanıyor. Kademeli olarak diğer konut projelerine başlanması da hedefleniyor.

Fay hatlarının uzağındaki rezerv alanlarda yapılacak

Bu kapsamda bölgede yeni inşa edilecek konutlar ve şehirlerle ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ tarafından hazırlıklar yürütülüyor.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından, bilimsel çalışmalarla yerinde ihya edilebilecek binalar tespit edilecek. Bu çalışmalar sonucu yerinde ihyasının uygun görülmeyen başka yere taşınması gereken binaların, fay hatlarının uzağında belirlenecek rezerv alanlarda inşa çalışmalarına hemen başlanacak.

TOKİ tarafından etaplar halinde yapılması planlanan inşa çalışmalarında ilk olarak, her bir parsel için ayrı ayrı olmak üzere, yapının temel ve statik hesaplarının yapılabilmesi için zemin araştırma verileri ile geoteknik değerlendirmeleri içeren zemin etüt raporu çıkartılacak.

Rapordan alınan veriler doğrultusunda da başta Deprem Yönetmeliği olmak üzere yürürlükteki tüm ilgili kanun ve yönetmeliklere göre projeler hazırlanacak.

Konutlar zemin artı 3-4 katı geçmeyecek

Depremden etkilenen bölgeler için projelendirmede konutların zemin artı 3-4 katı geçmeyecek şekilde hazırlanması planlanıyor.

TOKİ, binalarında uyguladığı "radye temel", "tünel kalıp taşıyıcı sistem", "yüksek beton dayanımı" gibi binada oluşacak sarsıntıyı ve dolayısıyla hasarı en aza indiren depreme karşı çözümlerini yeni yapılacak konutlarda da uygulayacak. Bu bölgede de ihtiyaca göre tüm bu sosyal donatıların da yapılması öngörülüyor.

TOKİ tarafından deprem bölgesinin tamamındaki konut ihtiyacını çözecek sayıdaki yapının inşasının 1 yıl içinde tamamlanması hedefleniyor.

Depremde evleri yıkılan ya da ağır hasar gören vatandaşlar için yapımı tamamlanan konutlar, etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek.