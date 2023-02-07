10 ilin ekonomideki payı Türkiye’nin 10’da biri
EKONOMİ gazetesi, depremin sarstığı 10 ilin ekonomik profilini çıkarttı. Ağırlıklı olarak tekstil, hazır giyim, çelik, çimento, enerji, gıda ve tarıma dayalı sanayileri bünyesinde barından 10 kent, Türkiye ekonomisinin 10’da birini oluşturuyor.
İSTANBUL (EKONOMİ)
Depremin tahribat yarattığı 10 il, Türkiye ekonomisinin 10’da biri. Ağırlıklı olarak bu bölgede yer alan sektörler tekstil, hazır giyim, çelik, çimento, enerji, gıda ve tarıma dayalı sanayilerden oluşuyor. 10 ilin toplam nüfusu 13,5 milyona ulaşırken, bu da Türkiye nüfusunun yüzde 16’sı’na denk geliyor.
EKONOMİ gazetesi depremin sarstığı 10 ilin ekonomik profilini çıkarttı.
KAHRAMANMARAŞ
NÜFUSU: 1.178.298
KİŞİ BAŞI GSYH ($): 5997
TÜRKİYE İÇİNDE GSYH PAYI: 0,87
OSB SAYISI: 4
2022 İHRACATI: 1.464.301.940 $
2023 OCAK İHRACATI: 114.157.510$
GAZİANTEP
NÜFUSU: 2.162.388
KİŞİ BAŞI GSYH ($): 7819
TÜRKİYE İÇİNDE GSYH PAYI: 2,05
OSB SAYISI: 8
2022 İHRACATI: 10.523.349.320 $
2023 OCAK İHRACATI: 802.846.920 $
HATAY
NÜFUSU: 1.685.331
KİŞİ BAŞI GSYH ($): 6785
TÜRKİYE İÇİNDE GSYH PAYI: 1,40
OSB SAYISI: 6
2022 İHRACATI: 3.564.517.550 $
2023 OCAK İHRACATI: 193.202.700 $
ADIYAMAN
NÜFUSU: 632.148
KİŞİ BAŞI GSYH ($): 4092
TÜRKİYE İÇİNDE GSYH PAYI: 0,32
OSB SAYISI: 5
2022 İHRACATI: 100.070.960 $
2023 OCAK İHRACATI: 11.671.150 $
OSMANİYE
NÜFUSU: 632.148
KİŞİ BAŞI GSYH ($): 6.256
TÜRKİYE İÇİNDE GSYH PAYI: 0,43
OSB SAYISI: 2
2022 İHRACATI: 371.652.110 $
2023 OCAK İHRACATI: 18.032.560
ADANA
NÜFUSU: 2.263.373
KİŞİ BAŞI GSYH ($): 6.977
TÜRKİYE İÇİNDE GSYH PAYI: 1,95
OSB SAYISI: 4
2022 İHRACATI: 3.007.916.630 $
2023 OCAK İHRACATI: 235.166.240 $
DİYARBAKIR
NÜFUSU: 1.807.048
KİŞİ BAŞI GSYH ($): 3.893
TÜRKİYE İÇİNDE GSYH PAYI: 0,86
OSB SAYISI: 3
2022 İHRACATI: 294.851.720 $
2023 OCAK İHRACATI: 20.428.220 $
KİLİS
NÜFUSU: 147.831
KİŞİ BAŞI GSYH ($): 5.406
TÜRKİYE İÇİNDE GSYH PAYI: 0,10
OSB SAYISI: 1
2022 İHRACATI: 97.227.050 $
2023 OCAK İHRACATI: 6.430.210 $
MALATYA
NÜFUSU: 810.714
KİŞİ BAŞI GSYH ($): 5.355
TÜRKİYE İÇİNDE GSYH PAYI: 0,54
OSB SAYISI: 3
2022 İHRACATI: 455.029.110 $
2023 OCAK İHRACATI: 35.826.700
ŞANLIURFA
NÜFUSU: 2.180.523
KİŞİ BAŞI GSYH ($): 3.012
TÜRKİYE İÇİNDE GSYH PAYI: 0,79
OSB SAYISI: 1
2022 İHRACATI: 257.347.170 $
2023 OCAK İHRACATI: 18.185.720