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10 kişiden 3’ü geçinemiyor ve ekonomide iyileşme umudu kalmadı

İstanbul’da vatandaşın en önemli gündemi ekonomik sorunlar oldu. İPA verilerine göre, ağustos ayında katılımcıların yüzde 29,4’ü bazı ödemeleri yapamadığını ve borca girdiğini söylerken, kıt kanaat geçinenler arttı. Ekonomide kötüleşme bekleyenler ağırlıkta oldu.

Haber Merkezi
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10 kişiden 3’ü geçinemiyor ve ekonomide iyileşme umudu kalmadı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) yaptığı İstanbul Barometresinin Ağustos 2024 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre İstanbulluların ve Türkiye’nin öncelikli gündemi evde de sokakta da “ekonomik sorunlar” oldu. Ekonomideki sorunların ardından, evde, okulların açılmasıyla eğitim harcamaları konuşulurken, sokakta ülke genelinde Gazze, İstanbul’da da İETT otobüslerinin 22:00 sonrası kadınları istedikleri yerde indirmesi gündemdeydi.

Kendi ekonomisinden umudu kesenler

Katılımcıların sadece yüzde 17,6’sı ekonomide iyileşme beklerken, yüzde 43,6'sı kötüleşme, yüzde 38,9 da değişim olmayacağını öngördü.

Katılımcıların yüzde 26,1’i kendi ekonomisinin iyileşmesini beklediğini belirtirken, yüzde 24,2’si de kötüleşme beklediğini açıklayarak dengeli bir görünüm sergiledi. Ekonomisinin değişmeyeceğini düşünenler yüzde 49,8 oldu.

Borca girenler arttı

Ağustos ayında katılımcıların yüzde 29,4’ü bazı ödemelerini yapamayarak borca girdiğini belirtti. Geçen ay bu oran yüzde 26,5 olmuştu.

Temmuzda kıt kanaat geçinenlerin oranı yüzde 40,3 olurken, ağustosta bu oran yüzde 43,8’e yükseldi. Katılımcıların yüzde 9,2’si aslında pek geçinemediğini, yüzde 17,7’si de geçinebildiğini ve kenara da para koyabildiğini belirtti.

Kredi kartını ödeyemeyenler arttı

Kredi kartı kullanan katılımcıların yüzde 44,8’i aylık kredi kartı borcunun tamamını öderken, yüzde 36’sının borcun asgari tutarını ödeyebildiği görüldü. Yüzde 6,1’i asgari tutar ile borcun tamamı arasında bir miktarda ödeme yaparken, yüzde 3,8’i de asgariden az miktarda ödeme yapabildi. 9,3’ü olan kredi kartı borcunu hiç ödeyemediğini ifade edenlerin oranının arttığı görüldü.

Katılımcıların yüzde 66,3’ü kripto paraları güvenli bir yatırım aracı olarak görmediğini söylerken, yüzde 5,6’sı güvenli bulduğunu, yüzde 5,2’si kısmen güvenli bulduğunu ve yüzde 22,9’u ise fikrinin olmadığını belirtti.

İstanbul'un sorunları değişmedi

İPA katılımcılarına ağustos ayındaki duygu halleri soruldu ve 10 üzerinden değerlendirmeleri istendi. İstanbulluların ortalama stres seviyesi 7 olarak ölçülürken, kaygı seviyesi 6,5, yaşam memnuniyeti 5 ve mutluluk seviyesi 5,4 olarak ölçüldü. Stres seviyesi, Haziran 2024’te 6,6 olurken, temmuz ve ağustosta 7 olarak ölçüldü.

Katılımcılar, İstanbulluların ilk üç sorununun, yüzde 57,3 ile “sığınmacı ve mülteciler”, yüzde 55,8 ile “olası İstanbul depremi” ve yüzde 51,2 ile “ekonomik sorunlar” olduğunu belirtti.

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