10 tahmin açıklandı: Gümüş yıl sonunda bu seviyeyi görebilir!

Değerli metaller arasında dalgalı seyrine rağmen güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan gümüş dün 39,05 dolarla tarihi rekor kırdı. Son zamanlardaki gibi rekorun ardından da yatırımcılar gözünü 2025 sonu tahminlerine çevirdi. Yatırım şirketleri ve bankaların 2025 yıl sonu tahminleri de dikkat çekmeye başladı.

Gümüş için Temmuz ayında yapılan en güncel tahminler ise şu şekilde:

Citigroup Inc. analistleri 21 Temmuz’da paylaştıkları raporda gümüşün yıl sonunda 42 dolar seviyesine geleceğini tahmin ediyor.

Amerikan yatırım bankası JP Morgan ise 18 Temmuz’daki paylaşımında gümüşün yıl sonunda 39,3 seviyesine çıkacağını bekliyor.

Gümüşün yıl sonunda yükseleceğini bekleyen bir diğer kurum ise Westbank Banking. Banka gümüşün yıl sonunda 39,9 dolar seviyesine yükseleceğini tahmin ediyor.

İtalya merkezli MPS Capital Services’in beklentisi ise gümüşün yıl sonunda düşeceği yönünde. Banka gümüşün yıl sonunda 38 dolar seviyesinde olacağını bekliyor.

Alman Commerzbank ve İngiliz Standard Chartered PLC de gümüşün yıl sonunda düşeceğini, 37 dolar seviyesine gerileyeceğini öngörüyor.

Temmuz ayında beklentilerini paylaşmış ve gümüşün yıl sonunda 35 dolar ve altında seyredeceğini öngören dört şirket bulunuyor. Bunlar; 35 dolar ile Peel Hunt LLP, 34,8 dolar ile Market Risk Advisory Co., 33,5 dolar ile Panmure Liberium ve 31,5 ile ING Groep NV.