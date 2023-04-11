10 yıl vadeli tahvilde faiz yüzde 12,39

İSTANBUL / EKONOMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı bugün iki ihale düzenledi. Merkez Bankası’nın cuma günü sıkılaştırdığı tahvil alım zorunluluğu yüzünden piyasanın gözü 10 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracında oluşacak faiz oranlarındaydı. İhale sonucunda ortalama bileşik faiz yüzde 12,39 oldu ve geçen ayki ihalede oluşan yüzde 11,9 seviyesinde bulunuyordu.

Hazine, 3 ve 10 yıllık sabit kuponlu tahvillerin yeniden ihracı ihalelerinde toplam 6 milyar 646.6 milyon TL borçlandı. İhaleler öncesinde kamu kuruluşlarına ve piyasa yapıcılarına yapılan 8 milyar 820 milyon TL net rekabetçi olmayan tekliflere satışlarla birlikte bugünkü toplam satış tutarı 15 milyar 466.6 milyon TL'ye ulaştı.

10 yıl vadeli tahvilin yeniden ihraç edildiği ihalede net 6 milyar 477.1 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 9 milyar 189 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 6 milyar 767 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 95.003 TL, ortalama fiyat 95.716 TL, ortalama basit faiz yüzde 12,02, ortalama bileşik faiz yüzde 12,39 oldu. İhale öncesi piyasa yapıcılarına 8 milyar 750 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 13 milyar 405 milyon TL oldu.

3 yıl vadelide faiz yüzde 14,99

3 yıl vadeli tahvilin yeniden ihracı ihalesinde net 169.5 milyon TL satış yapıldı. İhaleye nominal olarak 416 milyon TL teklif gelirken, nominal satış 157 milyon olarak gerçekleşti. İhalede; ortalama minimum fiyat 107.374 TL, ortalama fiyat 107.94 TL, ortalama basit faiz yüzde 14,47, ortalama bileşik faiz yüzde 14,99 oldu.

İhale öncesinde piyasa yapıcılarına 70 milyon TL net satış yapıldı. Piyasa yapıcı bankaların net teklif tutarı ise 110 milyon TL oldu. Her iki ihale öncesinde de kamuya satış yapılmadı.