10 yılda 1.2 trilyon dolarlık yüksek teknoloji ithal ettik

HÜSEYİN GÖKÇE / ANKARA

Son 10 yıllık dönemde yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerin ithalatına 1 trilyon 228 milyar dolar harcayan Türkiye aynı dönemde 776 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve toplam dış ticaret açığı 452 milyar 203 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) teknoloji yoğunluğuna göre imalat sanayi dış verilerinden yapılan derlemeye göre 2025 yılı Aralık ayında, yüksek teknolojili ihracat 1 milyar 550 milyon dolar ile imalat sanayi ihracatının içindeki payını yüzde 6.7’ye yükseltti ve son yılların en yüksek seviyesini görmüş oldu. Yüksek teknolojili ürün ithalatı, ihracatın başarılı performansına çok yakın seviyede gerçekleşti. İthalat yüzde 51.7 artarak 2 milyar 794 milyon dolardan, 4 milyar 237 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde orta yüksek teknolojili ürün ihracatı yüzde 18.8 artarak 10 milyar 188 milyon dolara, ithalat ise yüzde 14.2 artarak 12 milyar 776 milyon dolara çıktı. Türkiye’nin yüksek ve orta yükse teknolojili ürün gruplarında sadece 2025 yılı Aralık ayında verdiği dış açık 5 milyar 275 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Son 10 yıllık teknoloji ithalatı 1 trilyon doları aştı

2016 yılından bu yana Türkiye’nin yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerde yaptığı ithalatın toplamı 1 trilyon 228 milyar doları aştı. Bu kategoride 2025, 132 milyar dolar ile son 10 yıllık dönemin en çok ithalat yapılan yılı oldu. Aynı yıl yüksek teknoloji ithalatı 35 milyar 389 milyon dolara ulaştı. 2025’te orta yüksek teknoloji ihracatı 102 milyar 74 milyon dolar ile ilk kez 100 milyar doların üzerine çıkarken, yüksek teknolojili ihracat 9 milyar 912 milyon dolar oldu.

Yüksek ve orta yüksek teknolojili ürünlerde yıllık toplam açık miktarı ise 55 milyar dolar ile son 10 yılın en yüksek ikinci seviyesini gördü. Türkiye son 10 yılda en yüksek teknoloji açığını 59 milyar 389 milyon dolar ile 2023 yılında, en düşük açığı ise 20 milyar 483 milyon dolar ile 2019 yılında vermişti.