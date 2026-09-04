100 milyon TL’lik yatırımlara finansman yolu açılıyor

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Yatırım projelerinin finansmanında kapsamlı değişikliğe gidildi.

Yeni düzenlemeyle 1 milyar liralık yatırım eşiğinin altında kalan projeler için “Öncelikli Finansman Belgesi” uygulaması getirildi. En az 100 milyon liralık yatırımları kapsayacak yeni belgede 50 puan şartı aranırken, başvuruların puan üstünlüğüne göre değerlendirilmesi öngörülüyor.

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlar ise Teknik Komite ve puanlama sürecine tabi olmayacak.

Daha önce yatırım finansmanına yönelik değerlendirmelerde 1 milyar liralık tek ve tekdüze yatırım eşiği bulunurken, yeni düzenlemeyle “Öncelikli Finansman Belgesi” adı altında ikinci bir belge türü oluşturuldu. Bu belge kapsamında asgari yatırım tutarı 100 milyon lira olarak belirlendi.

Buna karşılık Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi kapsamındaki yatırımlar için mevcut sistemdeki Teknik Komite değerlendirme süreci uygulanmayacak.

50 puan alma şartı getirildi

Yeni Öncelikli Finansman Belgesi'nden yararlanmak isteyen yatırımlar için puanlama sistemi de devreye alındı. Yeni değerlendirme kriterlerine göre başvuruların 100 üzerinden en az 50 puan alması gerekecek.

Bu kapsamda finansman programına yönelik başvurularda yalnızca yatırımın niteliği değil, değerlendirme kriterlerinden alınacak puan da belirleyici olacak.

Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Programı kapsamındaki yatırımlar ise bu puanlama sisteminin dışında tutulacak. Bu yatırımlar Teknik Komite sürecine de girmeyecek.

1 milyar liralık eşik TSP Belgesi için korunuyor

Düzenleme ile iki ayrı belge türü oluşturuldu. TSP Belgesi kapsamında yatırım eşiği 1 milyar lira olarak korunurken, bu yatırımlar için ayrıca en az 50 milyon lira özkaynak şartı getirildi.

Yeni Öncelikli Finansman Belgesi için ise asgari yatırım tutarı 100 milyon lira olarak belirlendi. Böylece daha önce yüksek yatırım tutarı nedeniyle finansman değerlendirme sisteminin dışında kalan daha düşük ölçekli projeler için de yeni bir başvuru yolu oluşturuldu.

Stratejik stok yatırımları da kapsama alındı

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de stratejik stok yatırımları oldu. Yeni uygulamayla Teknik Komite onayı alınması halinde stratejik stok yatırımlarının TSP proje büyüklüğü hesabına dahil edilebilmesinin önü açıldı.

Önceki düzenlemede bulunmayan bu uygulama, özellikle üretim ve tedarik zinciri açısından stratejik öneme sahip stok yatırımlarının finansman kapsamında değerlendirilmesine imkan sağlayacak.

Yüksek puan alan başvurular öne geçecek

Yeni sistemde finansman limitlerinin yetersiz kalması durumunda başvuruların değerlendirilmesinde de farklı bir yöntem uygulanacak.

Öncelikli Finansman Belgesi başvuruları puanlarına göre sıralanabilecek ve yüksek puan alan projeler öncelikli olarak değerlendirilebilecek. Eski uygulamada limitin dolması halinde yalnızca başvuru alımı sonlandırılırken, yeni düzenlemeyle puan üstünlüğü finansmana erişimde önemli bir kriter haline geliyor.

İmalat sanayisine yeni başvuru yolu

Öncelikli Finansman Belgesi için başvuru kapsamı da genişletildi. Yeni düzenlemeye göre imalat sanayisine yönelik herhangi bir teşvik belgesine sahip yatırımlar için başvuru imkanı bulunuyor.

Bazı durumlarda teşvik belgesi henüz alınmadan da ön başvuru yapılabilecek. Davet mektubu sahipleri için teşvik belgesi beklenmeden ön değerlendirme sürecinin işletilebilmesi de mümkün olacak.

Aynı anda birden fazla programa başvuru yapılamayacak

Yeni düzenlemeyle çoklu başvurulara da sınırlama getirildi. Birden fazla finansman programında değerlendirme süreci devam eden yatırımlar için yalnızca tek bir programa başvuru yapılabilecek.

Böylece aynı yatırım projesinin paralel şekilde birden fazla finansman programında değerlendirilmesinin önüne geçilecek.

YTAK Tebliği'nde henüz değişiklik yok

Öte yandan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) uygulamasına ilişkin tebliğde henüz bir değişiklik yapılmadı. Ancak yapılan düzenlemenin Öncelikli Finansman Belgesi alan yatırımların da finansman imkanlarından yararlanmasının önünü açabileceği değerlendiriliyor.

Bu çerçevede yeni Öncelikli Finansman Belgesi sistemiyle birlikte, asgari 100 milyon liralık yatırımların yatırım finansmanı mekanizmalarına erişiminde yeni bir dönem başlamış oldu.