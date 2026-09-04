100 milyon tutarında olan yatırımlara da finans desteği geliyor

Yatırım projelerinin finansmanında kapsamlı bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle 1 milyar liralık yatırım eşiğinin altında kalan projeler için “Öncelikli Finansman Belgesi” uygulaması getirildi.

Bu kapsamda finansman programına yönelik başvurularda yalnızca yatırımın niteliği değil, değerlendirme kriterlerinden alınacak puan da belirleyici olacak. Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi Programı kapsamındaki yatırımlar bu puanlama sisteminin dışında tutulacak. Bu yatırımlar Teknik Komite sürecine de girmeyecek. Yeni düzenleme ile iki ayrı belge türü oluşturuldu.

TSP Belgesi kapsamında yatırım eşiği 1 milyar lira olarak korunurken, bu yatırımlar için ayrıca en az 50 milyon lira özkaynak şartı getirildi. Yeni Öncelikli Finansman Belgesi için ise asgari yatırım tutarı 100 milyon lira olarak belirlendi. Böylece daha önce yüksek yatırım tutarı nedeniyle finansman değerlendirme sisteminin dışında kalan daha düşük ölçekli projeler için de yeni bir başvuru yolu oluşturuldu.

Stratejik stok yatırımları detayı

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de stratejik stok yatırımları oldu. Yeni uygulamayla Teknik Komite onayı alınması halinde stratejik stok yatırımlarının TSP proje büyüklüğü hesabına dahil edilebilmesinin önü açıldı. Önceki düzenlemede bulunmayan bu uygulama, özellikle üretim ve tedarik zinciri açısından stratejik öneme sahip stok yatırımlarının finansman kapsamında değerlendirilmesine imkan sağlayacak. Yeni sistemde finansman limitlerinin yetersiz kalması durumunda başvuruların değerlendirilmesinde de farklı bir yöntem uygulanacak. Öncelikli Finansman Belgesi başvuruları puanlarına göre sıralanabilecek ve yüksek puan alan projeler öncelikli olarak değerlendirilebilecek.

Eski uygulamada limitin dolması halinde yalnızca başvuru alımı sonlandırılırken, yeni düzenlemeyle puan üstünlüğü finansmana erişimde önemli bir kriter haline geliyor. Öncelikli Finansman Belgesi için başvuru kapsamı da genişletildi.

Yeni düzenlemeye göre imalat sanayisine yönelik herhangi bir teşvik belgesine sahip yatırımlar için başvuru imkanı bulunuyor. Bazı durumlarda teşvik belgesi henüz alınmadan da ön başvuru yapılabilecek. Davet mektubu sahipleri için teşvik belgesi beklenmeden ön değerlendirme sürecinin işletilebilmesi de mümkün olacak. Yeni düzenlemeyle çoklu başvurulara da sınırlama getirildi. Birden fazla finansman programında değerlendirme süreci devam eden yatırımlar için yalnızca tek bir programa başvuru yapılabilecek. Böylece aynı yatırım projesinin paralel şekilde birden fazla finansman programında değerlendirilmesinin önüne geçilecek.

Öte yandan Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) uygulamasına ilişkin tebliğde henüz bir değişiklik yapılmadı. Ancak yapılan düzenlemenin Öncelikli Finansman Belgesi alan yatırımların da finansman imkanlarından yararlanmasının önünü açabileceği değerlendiriliyor. Bu çerçevede yeni Öncelikli Finansman Belgesi sistemiyle birlikte, asgari 100 milyon liralık yatırımların yatırım finansmanı mekanizmalarına erişiminde yeni bir dönem başlamış oldu.