100 ülkeden 500’ü aşkın firma Türk tekstili için İstanbul’a geliyor

Dokumadan örme kumaşlara, iplikten denime, suni deriden tekstil aksesuarlarına kadar geniş ürün kapsamı ile 500’ün üzerinde firma, Türk tekstil sektörünün üretim kapasitesini ve tasarım gücünü ortaya koyan Texhibition İstanbul’da bir araya geliyor. 100’ün üzerinde ülkeden davetli 25 binden fazla profesyonelin de katılacağı Texhibition İstanbul, 11 Eylül’de İstanbul Fuar Merkezi’nde kapılarını açıyor.

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) adına İTKİB Fuarcılık A.Ş. tarafından organize edilen fuar, 13 Eylül’e kadar tekstil sektörünü tek çatı altında bir araya getirecek.

Sektöre yönelik en son inovatif ürünlerin ve tekstil trendlerinin bir araya geldiği Texhibition İstanbul ile fuara katılan firmalara sektörde öne çıkmaları için bir platform sunuluyor. Uluslararası katılımın yüksek olması sebebi ile Türk firmaların küresel pazarda rekabet avantajını elde etmeleri için de destek sağlanıyor.

Türk tekstil sektörünün itici gücü

11-13 Eylül tarihlerinde düzenlenecek fuarla ilgili değerlendirmelerde bulunan İTHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, “Fuarımız, Türkiye’nin tekstil ihracatı hedeflerine ulaşmasında kritik bir köprü vazifesi görüyor. Texhibition, firmaların sadece mevcut pazarlardaki varlıklarını güçlendirmekle kalmıyor aynı zamanda, yeni pazarlar keşfetmeleri için de kapılar açıyor. Düzenlenen B2B görüşmeler ve sektörün önde gelen isimlerinin katıldığı paneller, katılımcılara hem yeni iş bağlantıları kurma hem de sektördeki en son gelişmeleri yakından takip etme fırsatı sunuyor. Texhibition İstanbul fuarımız; Türkiye’nin tekstil sektöründeki gücünü ve potansiyelini tüm dünyaya gösterme platformu olarak, ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşma yolunda stratejik bir rol oynuyor. Bunun yanı sıra, Türk ürünlerinin marka değerini yükseltiyor. Fuarımız, Türk tekstilinin global arenada hak ettiği yeri almasına büyük katkı sağlayan bir itici güç olarak öne çıkıyor.” diye konuştu.

Sektöre ışık tutacak seminerler

Dünyada önemli bir yerde olan Türk denim firmaları ve tekstil sanayisinin önemli alt sektörlerinden biri olan iplik sektörünün güçlü üreticilerinin de dahil olması ile kapsayıcı bir fuar haline gelen Texhibition İstanbul, sektörün üretim ve tasarım gücünü dünyaya gösteriyor. Katılımcı firmalar ve ziyaretçilere yönelik panel ile seminerlerin de düzenleneceği Texhibition İstanbul’da, sektörün trendlerini belirleyen sunumların yanı sıra sektör gündemini yansıtan, alanında uzman isimler de konuşmacı olarak yer alacak.

Türk tekstil sektörü için İstanbul’a geliyorlar

Dünyanın en büyük beşinci tekstil ihracatçısı konumunda olan Türkiye’nin kaliteli örme ve dokuma kumaş tedariki ile küresel pazarda rakiplerinden ayrıştığını söyleyen İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Texhibition İcra Kurulu Başkanı Fatih Bilici ise şunları kaydetti: “Türk kumaş üreticileri, doğa dostu üretim kültürünü, teknoloji ile harmanlıyor. Seçkin firmalar ve Türk tekstil sektörünün tüm bileşenleri Texhibition İstanbul’da buluşuyor. Avrupa Birliği ülkeleri, İngiltere, ABD, Kuzey Afrika ülkeleri ve Ortadoğu başta olmak üzere; 100'ün üzerinde ülkeden, 25 binin üzerinde nitelikli alıcının gelmesi beklenen Texhibition İstanbul, ziyaretçileri tekstil dünyasında bir yolculuğa çıkarmaya hazır.”

Türkiye’nin, dünyanın en büyük denim giyim oyuncularından biri olduğunu vurgulayan Bilici, fuarda önde gelen Türk firmalar ile alıcıları buluşturarak, Türkiye’nin küresel pazardaki gücünü ve sektördeki yerini daha da sağlamlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Trend alanlarında farklı temalar sergileniyor

Texhibition Fuarı’nın altıncı sezonunda, trend alanlarında kumaş, denim, aksesuar ve ipliğe dair yenilikler sunuluyor. Dokuma ve Örme Trend Alanları, BlueBlack Texhibition Trend Alanı ve Inovation Hub ile ziyaretçilerin beğenisini toplayan fuar, söz konusu alanlarda sürdürülebilirliğin, inovasyonun ve trendlerin sergilendiği birbirinden farklı hikayeler ile ziyaretçilerine ilham vermeye devam ediyor.