1.000.000 TL son 5 yılda ne oldu? Konut, otomobil, altın, borsa, gümüş…
Ülkemizde en çok kazandıran yatırım araçları son 5 yılda 1 milyon TL’de ne kadar oldu sıralandı.
Son beş yıllık dönemde yatırım araçlarının performansı karşılaştırıldığında, 1 milyon TL ile yapılan yatırımlar arasındaki getiri farkı dikkat çekici boyutlara ulaştı.
Yüksek enflasyon ve kur artışlarının etkisiyle altın, yatırımcısına en yüksek nominal kazancı sağlayan araçların başında yer aldı. Döviz cephesinde dolar ve euro, TL karşısında güçlü yükseliş sergileyerek birikimlerini korumak isteyen yatırımcıların tercihi oldu.
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dönemsel dalgalanmalara rağmen uzun vadede önemli bir değer artışı sundu. Konut, özellikle büyük şehirlerde yaşanan fiyat artışlarıyla öne çıkarken, bazı dönemlerde altın getirisini dahi geride bıraktı.
Otomobil fiyatları da arz kısıtları ve maliyet artışlarıyla yükselse de diğer yatırım araçlarının gerisinde kaldı.
SON 5 YILDA 1 MİLYON TL NE OLDU?
Uzmanlar, yatırım tercihi yapılırken risk, likidite ve vade faktörlerinin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor. Son 5 yıldaki getirilere göre 1 milyon TL çeşitli yatırım araçlarında şu şekilde gerçekleşti;
Yatırım Aracı 5 Yıllık Getiri (TL) Notlar
- Altın (gram) - 9 400 000 TL - Son 5 yılda gram altın yaklaşık %900 artışla en çok kazandıran yatırım aracı oldu.
- Euro (döviz) - 4 830 000 TL - Euro yaklaşık %483 artış gösterdi.
- Dolar (döviz) - 4 880 000 TL - Dolar yaklaşık %488 artış gösterdi.
- Konut (gayrimenkul) - 12 250 000 TL - Bazı analizlere göre konut fiyatları altını da aşan getiriler sağladı.
- BIST100 Endeksi - Değişken - Türkiye piyasasında borsa getirileri yıllara göre değişim gösterdi.
- Otomobil (fiyat artışı) - 1 182 000 TL - İkinci el araç ortalama fiyatlarında yıllık %18 civarı artış görüldü.
- Gümüş - Yüksek artış 2025 - Gümüş 2025’te önemli bir yükseliş gösterdi.