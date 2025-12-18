1.000.000 TL son 5 yılda ne oldu? Konut, otomobil, altın, borsa, gümüş…

Son beş yıllık dönemde yatırım araçlarının performansı karşılaştırıldığında, 1 milyon TL ile yapılan yatırımlar arasındaki getiri farkı dikkat çekici boyutlara ulaştı.

Yüksek enflasyon ve kur artışlarının etkisiyle altın, yatırımcısına en yüksek nominal kazancı sağlayan araçların başında yer aldı. Döviz cephesinde dolar ve euro, TL karşısında güçlü yükseliş sergileyerek birikimlerini korumak isteyen yatırımcıların tercihi oldu.

Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, dönemsel dalgalanmalara rağmen uzun vadede önemli bir değer artışı sundu. Konut, özellikle büyük şehirlerde yaşanan fiyat artışlarıyla öne çıkarken, bazı dönemlerde altın getirisini dahi geride bıraktı.

Otomobil fiyatları da arz kısıtları ve maliyet artışlarıyla yükselse de diğer yatırım araçlarının gerisinde kaldı.

SON 5 YILDA 1 MİLYON TL NE OLDU?

Uzmanlar, yatırım tercihi yapılırken risk, likidite ve vade faktörlerinin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguluyor. Son 5 yıldaki getirilere göre 1 milyon TL çeşitli yatırım araçlarında şu şekilde gerçekleşti;

Yatırım Aracı 5 Yıllık Getiri (TL) Notlar