104 dönümlük serada tropikal meyve zenginliği: 20’den fazla çeşit yetiştiriliyor

Akdeniz Bölgesi’nin en önemli tropikal meyve üreticiliğinin yapıldığı yerlerden Alanya’da zorlu engebeli arazilerde üretilen meyveler tüketicilerin sofraları ile buluşuyor. Alanya’nın Güney Mahallesi’nde 104 dönüm engebeli arazide kurulan devasa seralarda üretilen meyveler hem yurt pazarında hem ise ihracatta önemli rol alıyor.

Zorlu arazi tropikal seraya dönüştürüldü

Bölgenin doğal yapısı itibarıyla düz tarım arazilerinin kısıtlı olduğu Güney Mahallesi’nde yıllar önce başlatılan arazi ıslah ve düzenleme çalışmaları ile tarıma elverişli hale getirilen 104 dönümlük alan, bugün modern seralara ev sahipliği yapıyor. Yer yer eğimli araziler üzerinde maksimum alan kullanımı sağlayan seralarda kullanılan sistemler, hem üretim verimliliğini artırıyor hem de iklim şartlarına karşı bitkilerin direncini yükseltiyor.

Sıcaklıklar 46 dereceye ulaşıyor

Gün içerisinde seraların iç sıcaklığının 46 dereceyi bulduğu görülürken, bu zorlu iklim şartlarına rağmen tropikal ürünler başarıyla yetiştiriliyor. Özellikle yaz aylarında yüksek sıcaklık nedeniyle üreticilerin çalışma saatleri sabah erken saatlere ve akşam serinliğine göre ayarlanıyor. Üreticiler, bitkilerin sıcak havadan etkilenmemesi için sulama ve gölgelendirme sistemlerini titizlikle kullanıyor.

Serada organik gübre ve doğal sulama yöntemi uygulanıyor

Serada yetiştirilen tüm ürünlerde organik gübreleme yöntemleri tercih ediliyor. Kimyasal kullanmadan gerçekleştirilen bu üretim modeli, hem çevreyi koruyor hem de ürünlerin kalitesini artırıyor. Ayrıca serada ihtiyaç duyulan sulama, bölgeye özgü bir yöntemle sağlanıyor. Yer altı suları özel havuzlarda depolanarak filtreleniyor ve damla sulama sistemi ile meyvelere ulaştırılıyor. Bu sayede hem su israfı önleniyor hem de her bitkiye ihtiyacı kadar su verilerek verimlilik artırılıyor.

Enerji ihtiyacı güneşten karşılanıyor

Seranın elektrik ihtiyacı ise tamamen güneş panellerinden karşılanıyor. Seranın kenarlarına kurulan geniş güneş enerji sistemi sayesinde hem elektrik tasarrufu sağlanıyor hem de fazla üretilen enerji devlete satılarak gelir elde ediliyor.

Yurt dışına da ihracat yapılıyor

Yetiştirilen tropikal meyveler, hasat sonrası hem iç piyasada tüketiciyle buluşuyor hem de yurt dışına ihraç ediliyor. Özellikle muz ve avokadonun yurt dışı talebi artarken, papaya ve mango gibi daha özel ürünler ise butik pazarlara gönderiliyor. Bu sayede hem bölge üreticisi kazanıyor hem de Türkiye ekonomisine katkı sağlanıyor. Alanya’nın tropikal tarımda önemli bir merkez haline geldiğini belirten üreticiler, son yıllarda iklim değişikliği ile birlikte bu tür ürünlere olan ilginin arttığını ifade ediyor. Seracılıkta kullanılan modern teknikler ve doğal üretim yöntemleri sayesinde ürünlerin kalitesinin her yıl daha da arttığı belirtiliyor.

Alanya Tropikal Meyve Üreticileri Birliği Başkanı ve aynı zamanda Güney Mahallesi’ndeki 104 dönümlük seraların işletme sahibi olan Ali Hüddoğl, "Benim bahçemde 20’den fazla çeşit var. Bölgemizde 40’tan fazla tropikal meyve üreticiliği var. Üreticilerimiz ürettiği ürünlerden memnun. Bizler bu işi aşk ile yapıyoruz. Atamızdan gelen bu çiftçiliği yerine yetirmeye çalışıyoruz. Bizim ek işimiz değil, tek işimiz tropikal meyve üretmek. İthal gelen tropikal meyvelerde zorlandığımız dönemler oluyor. Yetkililerden yerel üreticileri ve yerli üretimi desteklemelerini istiyoruz. Hasat döneminde yurt dışından gelen meyvelere gümrük vergisi ve ek kısıtlama getirilmesini talep ediyoruz. Bahçemizden papayanını 70 lira, muzun 50 lira, avokadonun kilogramını 150 lira, ejder meyvesinin kilogramını ise 200 liradan gönderiyoruz’’ dedi.