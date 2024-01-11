11 0cak altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve tam altın fiyatları
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri altın fiyatlarındaki hareketleri, özellikle de gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatlarını yakından takip ediyor. 11 Ocak altın ne kadar? İşte, gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları...
Bir süredir yatay seyrini koruyan altın fiyatları, bugün öğleden sonra artış göstermeye başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları bugün ne oldu? İşte, 11 ocak altın fiyatları...
11 Ocak altın fiyatları
Gram Altın / Alış: 1.943,48 - Satış: 1.943,73
Çeyrek Altın / Alış: 3.307 - Satış: 3.355
Yarım Altın / Alış: 6.613- Satış: 6.700
Tam Altın / Alış: 13.093,57 - Satış: 13.353,36
Cumhuriyet Altını / Alış: 13.185 - Satış: 13.357
Ata Altın / Alış: 13.507,26 - Satış: 13.849,51