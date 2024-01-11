11 0cak altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve tam altın fiyatları

Bir süredir yatay seyrini koruyan altın fiyatları, bugün öğleden sonra artış göstermeye başladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği gram, çeyrek, yarım ve tam altın fiyatları bugün ne oldu? İşte, 11 ocak altın fiyatları...





11 Ocak altın fiyatları

Gram Altın / Alış: 1.943,48 - Satış: 1.943,73

Çeyrek Altın / Alış: 3.307 - Satış: 3.355

Yarım Altın / Alış: 6.613- Satış: 6.700

Tam Altın / Alış: 13.093,57 - Satış: 13.353,36

Cumhuriyet Altını / Alış: 13.185 - Satış: 13.357

Ata Altın / Alış: 13.507,26 - Satış: 13.849,51