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11 ayda 400 bin tona yakın fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 2023-Haziran 2024 döneminde 396 bin tondan fazla fındığın işlem gördüğü bildirildi.

Haber Merkezi
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11 ayda 400 bin tona yakın fındık işlem gördü
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Giresun Ticaret Borsası'ndan (GTB) yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, söz konusu Ağustos 2023-Haziran 2024 döneminde borsalarda 396 bin 378 ton fındık satıldı.

En fazla işlem, 100 bin 590 tonla Sakarya'da yapıldı. Bu kenti 87 bin 694 tonla Ordu, 40 bin 837 tonla Giresun izledi.

 

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