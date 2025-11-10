11 ilde arsa yatırımı kazandırdı: 3 büyükşehir yatırımcının yüzünü güldürdü

Türkiye İstatistik Kurumu’nun geçen hafta açıkladığı verilere göre, ekim ayında yıllık enflasyon %32,87 seviyesinde gerçekleşti. Böylece, önceki ay %33’ün üzerine çıkan yıllık TÜFE tekrar aşağı yönlü bir seyir izledi.

Diğer yandan, tasarruf sahipleri ve yatırımcıların birikimlerini enflasyona karşı korumak için tercih ettiği araçlardan biri olan arsa fiyatlarında da dikkat çekici hareketlilik gözlemleniyor.

11 ilde yatırım kazandırdı

Türkiye’de son bir yılda konut imarlı arsa fiyatlarında ortalama artış %19,94 olarak gerçekleşti.Türkiye Gazetesi'nin haberine göre arsa fiyatlarında yaşanan genel yükseliş enflasyonun altında kaldı.

Ancak 11 ilde imarlı arsa fiyatlarındaki yıllık artış, enflasyonun üzerinde gerçekleşti. Bu şehirlerden arsa alanlar, birikimlerini de enflasyona karşı korumuş oldu.

Arsa fiyatlarının en çok artığı 11 şehir ve değer artışları

Gayrimenkul platformu Endeksa verilerinden derlediğimiz bilgilere göre; Ekim 2025 itibarıyla son 1 yılda arsa fiyatları en çok yükselen, enflasyona karşı da galip gelen 11 şehir ve değer artışları şöyle:

1-Diyarbakır: 8.140 ₺/m2 (%66,12)

2-Şırnak: 6.147 ₺/m2 (%64,01)

3-Rize: 5.386 ₺/m2 (%55,22)

4-Ağrı: 1.971 ₺/m2 (%51,62)

5-Bitlis: 5.196 ₺/m2 (%51,18)

6-Van: 4.650 ₺/m2 (%51,02)

7-Ardahan: 3.724 ₺/m2 (%40,42)

8-Hakkâri: 3.212 ₺/m2 (%39,71)

9-Manisa: 5.960 ₺/m2 (%37,52)

10-Trabzon: 6.887 ₺/m2 (%35,01)

11-Karaman: 4.446 ₺/m2 (%33,03)