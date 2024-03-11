11 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatlarında hızlı yükseliş devam ederken; gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrildi. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 11 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları, zayıf istihdam verileri ve Fed yetkililerinin açıklamalarının ardından tarihi zirveleri gördü. Yükseliş sonrasında işlemciler, faiz indirimlerinin tarihine ilişkin ipucu edinmek üzere ABD'de açıklanacak enflasyon verisini bekliyor.
Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.16 yükselerek 2,181.71 dolar seviyesinde işlem gördü. Altının gramı, 2 bin 243 lira seviyelerinde seyrediyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.243,78 lira
Çeyrek altın 3.668,59 lira
Yarım altın 7.337,17 lira
Cumhuriyet altını 14.629 lira
Gremse altın 40.640,00 liradan satılıyor.