1,1 trilyon liralık ek bütçe

ANKARA (EKONOMİ)

TBMM’ye sunulan ek bütçe yasa teklifi ile bütçeye 1 trilyon 119 milyar liralık ödenek ekleniyor. Ek bütçede en yüksek ödenek 482.8 milyar lira ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) verilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na da 279.7 milyar lira ödenek eklenecek.

TBMM’ye sunulan yasa teklifine göre, 80.5 milyar lira faiz giderlerine, 100.7 milyar lira mal ve hizmet alım giderlerine, 258.9 milyar lira cari transferlere, 483.7 milyar sermaye transferlerine, 67.4 milyar lira sermaye giderlerine, 51.2 milyar lire borç verme giderlerine ve 76.9 milyar lira da yedek ödenek için ayrıldı. Genel bütçe gelirlerindeki artıştan 1 trilyon 150 milyarla en büyük kalem vergi gelirlerinden bekleniyor.