112 hissenin fiili dolaşımı en az 1 puan ve üstü geriledi

ŞEBNEM TURHAN

Sermaye Piyasası Kurulu’nun fiili dolaşım hesaplamasında yaptığı değişiklik sonrası 112 şirketin fiili dolaşım oranı 1 puan ve üzeri gerilerken 8 şirket hissesinin ise 10 puan ve üzeri fiili dolaşım payı düştü. Toplamda 247 şirketin fiili dolaşım oranında gerileme gözlendi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerinden yapılan karşılaştırmaya göre fiili dolaşım oranı yeni hesapla en fazla gerileyen 20.5 puanla Fuzul GMYO oldu. Onu 18.94 puanla Manas, 18.38 puanla Lider Turizm, 18.32 puanla Blueme Metal, 18,12 puanla Trend GMYO ve 17.79 puanla İnfo Yatırım izledi. Fiili dolaşım oranı hesabında artık yatırım fonlarında ve patronların dolaylı sahipliklerindeki oranlar da artık hesap dışı bırakıldı.

SPK, 8 Eylül’de yaptığı açıklama ile fiili dolaşım oranı ve pay sahipliğine ilişkin değişiklik içeren kararını açıkladı ve bu kararlar 11 Eylül itibariyle uygulamaya geçti. İlki borsada işlem gören ihraççıların sermayesindeki pay sahipliği bildirim yükümlülük sınırının yüzde 3 olması kararı olurken fiili dolaşım oranı hesabını ise değiştirdi. Dolaylı sahiplikler yani yatırım fonları, patron ve yönetim kurulunun elinde olan hisse paylarının ise fiili dolaşım hesabı dışında tutulmasına karar verdi. Bu değişikliklerle birlikte ilk fiili dolaşım oranı hesaplaması ise 11 Eylül itibariyle yapıldı ve dün Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından açıklandı.

BİST100’den ilk 10’da Odine var

10 Eylül ile 11 Eylül arasında 247 şirketin fiili dolaşım oranında gerileme yaşandı. Bu düşüştü 112 şirketin fiili dolaşım oranı düşüşü 1 puan ve üzeri olarak gerçekleşti. 8 şirketin fiil dolaşım oranı 10 puan ve üzeri düşerken 23 şirkette ise 5 puan ve üzeri fiili dolaşım oranı gerilemesi yaşandı. Fiili dolaşım oranı en çok düşen şirket hissesi 20.5 puanla Fuzul GMYO olurken bu şirketin Yıldız Pazar’da yer alması dikkat çekti. Fuzul GMYO’yu 18,94 puanla Manas, 18.38 puanla Lider Turizm izledi. BİST100 ve Yıldız Pazar’da yer alan ve en çok fiili dolaşım oranı gerileyen şirket ise Odine Teknoloji oldu. Odine hissesinin fiili dolaşım oranı 10 Eylül’deki yüzde 43,2 seviyesinden 11 Eylül’de yeni SPK hesaplama kurallarıyla birlikte yüzde 33,27’ye geriledi ve 9.93 puanlık düşüş gerçekleşti. En çok fiili dolaşım oranı düşen ilk 10 hisse içinde yer alan diğer şirketler ise BİST100’de yer almıyor.

İlk 10’un son şirketi Ayes, Piyasa Öncesi İşlem Platformu’nda bulunurken, fiili dolaşım oranındaki gerileme 9.93 puan hesaplandı. 8’inci Ostim Ana Pazar şirketi ve 10.77 puanlık düşüş yaşadı, GSD Denizcilik’in ise 13.66 puanlık kayıpla fiili dolaşım oranı yüzde 39,55’e geriledi. İnfo Yatırım 17.79 puanlık düşüş yaşadı ve fiili dolaşım oranı yüzde 49,13’e düştü. En fazla düşen ilk 10 şirketin yedisi Ana Pazar, ikisi Yıldız Pazar ve bir tanesi de piyasa öncesi işlem platformunda yer aldı.

Düşüşlerde Ana Pazar ağırlığı

İlk 20’de ise Verus, Arsan Holding, Ulusal Faktoring, Ulusoy Un, Ufuk Yatırım, Lokman Hekim Ana Pazar’da, Gedik Yatırım, Cem Zeytin, Enda Enerji Yıldız Pazar’da, Özerden Ambalaj ise Alt Pazar yer alan şirketler. Bu ikinci 10 şirketin de fiili dolaşım oranındaki düşüş 10-6 arasında değişiyor. Verus’un 9.78 puan düşüşle yüzde 11,25’e inerken fiili dolaşım oranı Gedik Yatırım’ın 8.96 puanlık düşüşle yüzde 6,16’ya, Cem Zeytin’in 7.41 puan kayıpla yüzde 10,68’e, Arsan Holding’in 7.04 puan düşüşle yüzde 28,42’ye indi. Ulusal Faktoring’in fiili dolaşım oranı 6.89, Ulusoy Un’un 6.55, Ufuk Yatırım’ın 6.55, Özerden Ambalaj’ın 6.47, Enda Enerji’nin 5.96, Lokman Hekim’in ise 5.90 geriledi.

Fiili dolaşım oranı 5 puan ve üzeri düşen diğer üç şirketin ikisi Yıldız Pazar’da biri Ana Pazar’da yer alıyor. Bunlardan Suwen Tekstil’in 5.45 puan, Ana Pazar'da yer alan Lydia Yeşil Enerji'nin 5.28 puan, Göknur Gıda'nın ise tam 5 puanlık kaybı oldu fiili dolaşım oranında.

40 şirkette küçük de olsa artış gerçekleşti

SPK’nın yeni hesaplama kurallarıyla 247 şirketin fiili dolaşım oranında düşüş gerçekleşirken 343 şirketin fiili dolaşım oranı değişmedi. 40 şirkette ise bazılarında oldukça küçük olsa da fiili dolaşım oranı artışı yaşandı. Fiili dolaşım oranı en çok yükselen şirket 3.98 puanla Kartonsan olurken onu 3.01 puanlık artışla Bülbüloğlu Vinç izledi. Osmanlı Yatırım'ın 1.35 puan, Pasifik Eurasia Lojistik'in 1.12 puan yükseldi fiili dolaşım oranı. Fiili dolaşım oranında değişikliklerin en büyük nedeni SPK’nın yeni hesaplaması olurken bazı alım satım işlemlerinin de şirketlerin fiili dolaşım oranında değişiklik yaratabiliyor.