115 yıllık Alman devi, Türk şirketini satın alıyor

Almanya’nın en köklü yapı kimyasalları şirketlerinden Master Solutions, Türkiye’de üretim sürecine satın alma ile adım atıyor.Geçmişi bir asırdan fazla olan Alman devi, Türk şirketi MBT Teknik Yapı Kimyasallar’nın çoğunluk hissesini devralmak için resmi süreci başlattı. Satış süreci Rekabet Kurumu’nun onayına sunuldu.

Patronlar Dünyası'ndan Gökmen Mert Kural'ın haberine göre Onaylar alınır ve anlaşma tamamlanırsa, MBT Teknik’in yüzde 49’u Murat Erberdi, Beran Beran, Mansur Bayrak, Hamza Mert Bayrak, Lut Sungur, Ali Rıza Sungur, Gürsel Baran ve Musa Can Baran’da kalırken, geri kalan yüzde 51’lik payı ise Alman Master Builders Solutions Holding GmbH tarafından yönetilecek.

“Yapacağımız ortaklıkla birlikte Türkiye pazarına hizmet edeceğimizden mutluluk duyuyoruz”

Bu yılın ağustos ayında başlayan satış süreci hakkında daha önce bilgi veren MBT Teknik Yönetim Kurulu Üyesi Beran Beran “Bu ortaklık, Türkiye’nin inşaat sektöründeki müşterileri için harika bir fırsat sunuyor ve sektör genelinde inovasyonu ve büyümeyi teşvik edecek gelişmiş çözümler sunmamızı sağlıyor” demiş, Master Builders Solutions CEO'su Boris Gorella ise “Yapacağımız ortaklıkla birlikte Türkiye pazarına hizmet edeceğimizden mutluluk duyuyoruz” açıklamasında bulunmuştu.

Dünya genelinde 36 fabrikası var

1909 yılında ABD’de kurulan 115 yıllık Almanya’nın Mannheim merkezli Master Builders Solutions Holdings GmbH, geçen yılı yaklaşık 1 milyar euroluk ciro ile kapattı. Dünyanın farklı coğrafyalarında 36 tesisi olan şirketin bin 600 çalışanı var.