116 sanayi tesisi OSB’nin yıldızı oldu

Sabiha TOPRAK / KOCAELİ

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl 3’üncüsü gerçekleştirilen “OSBÜK OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni” Bilişim Vadisi’nde düzenlendi. Türk Hava Yolları’nın (THY) kargo şirketi Turkish Cargo’nun ana sponsorluğunda organize edilen törene; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, AK Parti Kocaeli Milletvekilleri, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Ahmet Şimşek, OSBÜK Yönetim Kurlu Sayman Üyesi Mustafa R. Türker, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Koordinasyon Dairesi Baskanı Abdullah Başar, Türk Patent Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammed Zeki Durak, THY Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, OSB ve firma temsilcileri ile çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleşti. Törende 11 farklı kategoride 116 firmaya ödül verildi.

“Yeni adımlar atmaya devam edeceğiz”

Törenin açılışında konuşan Bakan Mehmet Fatih Kacır, Sanayi Alanları Master Planı’na ilişkin, “Ülkemizde sanayi alanlarını daha da büyütmek, sanayicilerimizin yatırım yeri taleplerini en uygun koşullarda cevaplayabilmek en önemli hedefl erimizden biridir. Bunun için halihazırda ülke yüz ölçümümüzün binde 3,5’i düzeyinde olan planlı sanayi alanlarını, ülke yüz ölçümümüzün yüzde 1’i düzeyine çıkarmayı amaçlıyoruz. Hazırlamakta olduğumuz Sanayi Alanları Master Planı ile planlı sanayi alanlarının genişleme ve kurulum çalışmalarını, tren yolu, kara yolu ve liman bağlantılarıyla birlikte tasarlayacağız. Hızlı sanayileşmenin önünü açmak adına, kamu-özel iş birliğini de içeren alternatif finansman modellerini harekete geçireceğiz” dedi. OSB’leri yeşil ve sürdürülebilir alanlara dönüştürdüklerini belirten Kacır, “Yakın zamanda Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi’ni devreye aldık. OSB’lerimizde yeşil ve teknolojik çözümler içeren projeleri, 3 yılı geri ödemesiz 13 yıl vadeli finansman mekanizmalarıyla destekliyoruz. Bugüne kadar 40 OSB’ye toplam 52 yeşil yatırım projesi için finansman desteği sunduk. Yeşil Mutabakat ve Sınırda Karbon Mekanizmaları’ndan en çok etkilenecek sektörler arasında yer alan çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörleri için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile birlikte karbonsuzlaşma yol haritaları hazırladık. Yol haritalarımız kapsamında demir-çelik, alüminyum, çimento, kimyasallar, plastik ve gübre sektörlerinde sanayi kuruluşlarımızın teknolojik ihtiyaçlarını tespit ettik. Bunun yanında, Dünya Bankası ile 450 milyon dolar bütçeli ‘Türkiye Yeşil Sanayi Projesi’ni devreye alıyoruz” ifadelerini kullandı.

“OSB olmayan il kalmadı”

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın destekleriyle Türkiye’de OSB olmayan ilin kalmadığını ifade eden Memiş Kütükcü ise konuşmasında şunları söyledi: “Ülkemizdeki organize sanayi bölgelerimizin sayısı toplamda 392’ye ulaştı. Sadece bu yıl 9 yeni organize sanayi bölgemiz kuruldu. 2023 yılında organize sanayi bölgelerimizde bin 400’den fazla yeni parsel üretime kazandırıldı. Böylece organize sanayi bölgelerimizde üretim yapan fabrika sayımız 67 bini aştı. Bugün OSB’lerimiz toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirerek Türk sanayisinin taşıyıcı kolonu haline geldi. İstihdamda ise rekor üstüne rekor kırıyoruz.”

“Kocaeli’miz Türkiye’deki 70 ilden daha fazla vergi veriyor”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ise “Son 21 yılda Kocaeli’miz özellikle sanayileşme ve yüksek teknoloji alanında çok büyük değişimlere imza atmıştır. Aynı zamanda ilimiz, Türkiye’yi dünyayla yarıştıran, son dönemde de bilişim ve Ar-Ge merkezi olarak da ön plana çıkıyor. Hepinizin bildiği gibi Kocaeli bu konuda öncülük yapıyor. Kocaeli’miz Türkiye’deki 70 ilden daha fazla vergi veriyor ve şu an itibariyle Türkiye’de toplanan vergilerden İstanbul’dan sonra 2. sırada yer alıyoruz. Tahakkuk eden ve tahsil edilen dergi itibariyle söylüyorum bunu. Dolayısıyla ilimiz her alanda yarışmaya devam ediyor” dedi.

“OSB’lerimiz bu yıl cirolarını yüzde 97 artırdı”

Mehmet Kütükcü, “OSB’lerimiz 2023’te 100 bine yakın insanımıza doğrudan istihdam sağlayarak, toplam 2 milyon 577 bin istihdama ulaştı. OSB’lerimizdeki toplam kadın çalışan sayısı 600 binin üzerine çıktı. OSB Yıldızları Araştırması’na katılan sanayicilerimizin bir önceki yıla göre cirolarını yüzde 97 artırarak 667 milyar liraya ulaştığını, yine bir önceki yıla göre ihracatlarını yüzde 8 artırarak 12,5 milyar dolara ulaştığını, Ar-Ge harcamalarının ise Türkiye ortalamasının çok üzerinde yüzde 115 artırarak 2 milyar 932 milyon lira ile rekora ulaştığını görüyoruz. Öte yandan, araştırmaya katılan firmalarımızın istihdamı 2022 yılında yüzde 12 artarken, kadın istihdamında ise yüzde 15’lik artış yaşandı. Yani rakamlar ve oranlar gösteriyor ki OSB’ler yeni bir üretim tarihi daha yazdı. OSBÜK olarak OSB’lerimize ve sanayicilerimize yönelik pek çok proje ve çalışmayı hayata geçiriyor, eğitimler düzenliyor, protokoller imzalıyoruz” şeklinde konuştu.