12 ay sonra dolar/TL ne olur? İşte ekonomistlerin beklentisi

Ekonomistlerin mayıs ayı için medyan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) tahmini aylık yüzde 1,60, yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 32,49 oldu. Ortalama beklentiler ise aylık bazda yüzde 1,66, yıllık bazda ise yüzde 32,56 oldu. Ekonomistler, mayıs ayında enflasyonun görece düşük beklenmesinde, baz etkisinin yanı sıra gıda fiyatlarındaki sınırlı gerileme, kira ve ulaştırma kalemlerinde yavaşlama sinyalleri ile iç talepteki zayıflamanın etkili olduğuna işaret ediyor. Buna karşın giyim ile lokanta-otel kalemlerindeki fiyat baskısının sürmesi, enflasyondaki düşüşü sınırlayan unsurlar arasında görülüyor.

Matriks Haber’in beklenti anketine göre, mayıs TÜFE için tahmin veren 20 banka ve aracı kurumun aylık en yüksek ve en düşük artış beklentileri sırasıyla yüzde 1,21 ve yüzde 2,51 oldu. Yıllık tahminler ise yüzde 32,05 ila yüzde 33,80 bandında şekillendi.

Nisan ayı TÜFE verisi, aylık yüzde 3,21 artış beklentilerinin üzerinde, yüzde 4,18 olarak gerçekleşmiş, yıllık enflasyon da yüzde 32,37 olarak açıklanmıştı.

Enerji, gıda, alkollü içkiler, tütün ürünleri ve altın hariç tutulan TÜFE C Endeksi için öngörüde bulunan 10 ekonomiste göre aylık bazda yüzde 2,60, yıllık bazda yüzde 30,04 olarak hesaplandı.

Mayıs ayı enflasyon verisi, uzun bayram tatili nedeniyle olağan takvimdeki ayın üçüncü iş günü yerine 5 Haziran Cuma günü saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.

Yıl sonu enflasyon beklentileri yükseldi

Matriks Haber anketinde cari yıl sonu enflasyon beklentilerinde yukarı yönlü revize edildi. 20 ekonomistin 2026 sonu TÜFE beklentisi yüzde 29,58 seviyesinde şekillendi. Beklenti aralığı yüzde 26 ve yüzde 31 oldu. Önceki dönemde beklenti yüzde 28 seviyesinde bulunurken, tahmin bandı yüzde 22,90 ve yüzde 30 seviyesinde oluşmuştu.

8 ekonomistin 2027 sonuna ilişkin enflasyon beklentileri ise yüzde 22 seviyesinde kalarak önceki anket dönemine göre değişim göstermedi. Geçen ay yüzde 18 ile yüzde 28,87 bandında şekillenen 2027 yıl sonu öngörüleri bu anket döneminde yüzde 20-28,90 aralığında gerçekleşti.

12 ay sonrasına ilişkin TÜFE tahmini yüzde 25,00 artışa işaret etti.

C Endeksi’nin 2026 sonunda yüzde 28, 2027 sonunda ise yüzde 22 seviyesinde gerçekleşeceği tahmin edildi. Bir önceki anket döneminde tahminler sırasıyla yüzde 27 ve yüzde 22 seviyesinde oluşmuştu.

2026 sonu dolar/TL beklentisi sabit kaldı

17 analistin 2026 sonuna ilişkin dolar/TL beklentisi 51,80 seviyesine işaret etti. En yüksek tahmin veren ekonomist 54,40, en düşük tahmin veren ekonomist ise 50 öngörüsünde bulundu. Bir önceki anket döneminde medyan tahmin yine 51,80 olurken, beklenti aralığı ise 50 ile 53,20 seviyesinde oluşmuştu.

12 ay sonrasına ilişkin dolar/TL tahmini 55,10 olarak belirlendi.

Dolar/TL’nin 2027 sonunda hangi seviyede oluşacağına yönelik soruyu yanıtlayan 8 ekonomistin medyan tahmini ise 61 seviyesinde hesaplandı. Matriks Haber’in bir önceki anket döneminde beklenti 59,20 seviyesinde gerçekleşmişti.