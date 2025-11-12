12 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar? Bugün gram altın, çeyrek altın, ons altın, Cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL ediyor?

Altın ekosisteminde hareketlilik devam ediyor. 12 Kasım 2025 Çarşamba günü gram altın 5.578 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın 4.145 dolar bandında güne başladı. Kapalıçarşı’da ise gram altın 5.815 TL’ye kadar yükseldi. FED’in faiz indirimi beklentisi, merkez bankalarının alımları ve küresel belirsizlikler, altına olan talebi artırırken uzmanlar yükseliş trendinin kısa vadede devam edebileceğini belirtiyor. Peki bugün gram, çeyrek, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar oldu? İşte 12 Kasım 2025 canlı altın fiyatları tablosu.

12 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar?

Ekim ayı sonunda başlayan altın fiyatlarındaki düzeltme süreci sona ererken, piyasalar yeniden yükseliş yönüne döndü. Küresel ekonomideki belirsizlikler, olası faiz indirimleri, jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının altın alımlarını artırması, değerli madene olan ilgiyi güçlendirdi. Uzmanlar, hem dünya genelinde hem de Türkiye piyasasında altındaki yükseliş trendinin bir süre daha devam edebileceğine dikkat çekiyor.

Gram altın alış fiyatı:5.578,70 TL

Gram altın satış fiyatı:5.579,46 TL

Çeyrek altın alış fiyatı:9.393,00 TL

Çeyrek altın satış fiyatı:9.481,00 TL

Ons altın alış (USD) fiyatı:4.099,60 TL

Ons altın satış (USD) fiyatı:4.100,14 TL

Tam altın alış fiyatı:37.203,00 TL

Tam altın satış fiyatı:37.937,23 TL

Cumhuriyet altını alış fiyatı:37.453,00 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı:37.778,00 TL

Ata altın alış fiyatı:38.365,60 TL

Ata altın satış fiyatı:39.333,70 TL