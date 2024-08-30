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12 milyon euroluk tarım hibesi için beşinci çağrı ilanı yayımlandı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 81 ildeki girişimcilere toplam 12 milyon euro hibe sağlayacak, "IPARD III Programı Beşinci Çağrı İlanı"nın yayımlandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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12 milyon euroluk tarım hibesi için beşinci çağrı ilanı yayımlandı
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarım ve kırsal kalkınmada ülkenin gücüne güç katmaya devam ettiklerini belirtti.

81 ildeki girişimcilere toplam 12 milyon euro hibe sağlayacak, IPARD III Programı Beşinci Çağrı İlanı'nın yayımlandığını ifade eden Bakan Yumaklı, şunları kaydetti: "Başvuru sahiplerimizin projelerinin ön hazırlıklarını rahatça yapabilmeleri amacıyla bu yıl ilk kez yıllık çağrı takvimi yayımlamıştık. IPARD III Beşinci Başvuru Çağrı İlanı ile birlikte, IPARD III 2024 Yılı Çağrı Takvimi tamamlanmış oldu. Böylelikle bu yıl içerisinde toplam 251 milyon avroluk IPARD III hibe desteğini üreticilerimizle buluşturuyoruz. Ülkemiz tarımına ve kırsal kalkınmasına güç katacak girişimcilerimize hayırlı, uğurlu olsun."

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