12 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var?
12 Ocak cuma günü için BİM aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Türkiye'nin en büyük zincir marketlerinden biri olan BİM yeni cuma günü Piyasa değerinden daha ucuza sattığı birbirinden ürünlerle dikkat çekiyor. Peki 12 Ocak BİM aktüel kataloğunda neler var? işte o merak ürün ve fiyatları...
· Cefs pro tek fiyat Çelik ürünler 229 TL
· Chefs pro kapaklı kavurma sacı 279 TL
· Cem pankek tavası 29 cm 229 TL
· Cem tava 20 cm 249 TL
· Silikon air fryer kabı 29,50 TL
· Naturalove bıçak bileyici bambu kesme tahtası 159 TL
· Lav line sürahi 12 cc 55 TL
· Love Elis kase 215 cc 11 TL
· Lav Eliz kase 320 cc 12 TL
· Love çay bardağı 66'lı 69 TL
· Lav kapaklı saklama kabı 380 cc 21.50 TL
· Rakle dekorlu meşrubat bardağı 570 cc 29,5 TL
· Bonera desenli emaye kupa 550 ml 89 TL
· Dekoratif çay tabağı 6'lı 29,50 TL
· Stormax bölmeli organizer kutu 79 TL
· Askılı dolap içi çöp kovası 109 TL
· Yumurta saklama kabı 15 ile 29,50 TL
· 4 parça bambu servis gereçleri 29,50
· 3 çekmeceli kutu organizer 39,50 TL
· Bölmeli dikiş kutusu 79 TL
· Kaşık seti 4'lü 17,50 TL
· Sıcak su torbası 65 TL
· Patates dilimleyici 12,50 TL
· Bölmeli organizer 29,50 TL
· Telefon tutucu 6 TL
· Çift kişilik lastikli çarşaf 155 TL
· Tek kişilik lastikli çarşaf 115 TL
· Malinella yastık kılıfı ikili 49,50 TL
· TV şalı 130 X 170 cm 79 TL
· Kadın kot görünümü Termal tel 109 TL
· Çocuk kot görünümlü Termal Otel 95 TL
· Erkek oduncu gömlek 179 TL
· Erkek Trekking bot 459 TL
· Çocuk welsoft bisiklet yaka Sweet 89 TL
· Çocuklu welsoft eşofman altı 89 TL
· Casilli kasın Termal çorap 85 TL
· Çocuk çizme 199 TL
· Kadın tüylü terlik 129 TL
· Kız-erkek çocuk Ev botu 99 TL
· Çocuk bot 249 TL
· Kadın terlik 44,50 TL
· Erkek terlik 49,50 TL
· Kadın fitilli pantolon 65 TL
· Ev içi örme patik 26,50 TL
· Dikiş seti 10'lu 89 TL
· Makara ikiliği 79 TL
· Lastik çeşitleri 34,50 TL
· Dikiş ipi 5'li 55 TL
· Şiş 10,50 TL
· Dikiş ipliği 34,50 TL
· Dantel ipliği 32,50 TL
· Yazma ipliği 7,50 TL
· Baskılı minder 49,50 TL
· Fantezi masa örtüsü 69 TL
· Banyo paspas seti ikili 219 TL
· Katlı Balıkçılık saklama organizer kutu 169 TL
· 8 bölmeli çok amaçlı dolap 1.199 TL
· 4 kapaklı bölmeli çok amaç dolap 1.199 TL
· 2 kapaklı ayakkabı dolabı 999 TL
· Çift yönlü ısıtıcı 629 TL
· Fan ısıtıcı 349 TL
· Mini Quartz ısıtıcı 259 TL
· Katlanır ayaklığı desenli masa 399 TL
· Blok oyuncaklar 99 TL
· Masaüstü ahşap manyetik yazı tahtası 189 TL
· Bilsem kazandıran seti 189 TL
· Magnet puzzle 149 TL
· Şehir başlangıç setleri 249 TL
· Tekli arabalar 47,50 TL
· Sök-tak araçlar 89 TL
· Oyuncak arazi aracı 59,00 TL
· Oyuncak sesli yazar kasa 249 TL
· Oyuncak peluş fil 55 cm 249
· TL Peri Kızı kanat taç asa seti 119 TL
· Araçları tanıyalım şekilli kitaplar 17,50 TL
· Hikaye kitapları 27,50 TL
· Artentino çıkartmalı boyama kitapları 19,50 TL
· TCL 43" Android Tv 8.999 TL
· Dijitsu 55" UHD WebOS Tv 9.999 TL
· Dijitsu 32" HD Ready Tv 3.399 TL
· HDMI Kablosu 3m 79 TL
· Polosmart FS73 Soundbar 499 TL .
· Kumtel Cam Set Ustü Ocak 1.999 TL
· Arnica Köpüklü Otomatik Türk Kahve Makinesi 949 TL
· Polosmart Ses ve Görüntü Aktarım Cihazı 219 TL
· Dijitsu Çelik Kettle 1.8 Litre 299 TL
· Gaz Lambası 119 TL
· Heifer Saç Kurutma Makinesi 349 TL
· Kamuflaj yelek 299 TL
· Balık kavramı aparatı 59 TL
· Balıkçı pensesi 99 TL
· Balıkçı makası 59 TL
· Fosfor 10'lu 39,50 TL
· Sahte balık klipsi 10'lu 39,50 TL
· Sahte balık 34,50 TL
· Sahte balık 22 gram 59 TL
· Sahte balık 20 gram 49 TL
· Zoka 10 gram 5'li 34,50 TL
· Zoka 8 gram 5'li 29,50 TL
· Sahte silikon yem 39,50 TL
· Olta misinası 200 m 69 TL
· Balıkçı çizme 199 TL
· Kamuflaj su iticili eldiven 109 TL
· Polarlı Haki bere 49,50 TL
· Kamuflaj boyunluk 46,50 TL
· Kamuflaj kesik parmak eldiven 54 TL
· Tuval 30x40 cm 59 TL
· Tuval 25x35 cm 49 TL
· Fırça seti üçlü 29,50 TL
· Akrilik boya 32,50 TL
· Puzzle yapıştırıcı 250 ml 32,50 TL
· Koli bandı 14,50 TL