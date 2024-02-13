13 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Piyasalar bugün açıklanacak ABD enflasyon verisini takip edecek. Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 13 Şubat 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Altın fiyatları, yatırımcıların enflasyon verisi öncesinde büyük hamlede bulunmaktan kaçınmalarıyla belirgin değişim göstermedi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.03 gerileyerek 2,019.98 dolar seviyesinde işlem görüyor.
Spot piyasada altının gramı 1.994,87 dolar seviyelerinde seyrediyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları:
Çeyrek altın 3.261,61 lira
Gram altın 2.065,71 lira
Yarım altın 6.523,49 lira
Gremse altın 34.139,00 liradan el değiştiriyor.
Piyasalar, bugün açıklanacak olan ABD ocak ayı enflasyon verisini takip edecek. Kritik verinin süpriz gelmesi halinde altın fiyatlarında dalgalanma bekleniyor.