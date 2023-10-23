13 sürücü kursu hakkında rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Uşak'ta sürücü kursu olarak faaliyet gösteren 13 teşebbüs ile bu kurslara danışmanlık hizmeti veren 1 şirket hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu ildeki bazı sürücü kurslarının, fiyat tespiti yapmak suretiyle, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri iddialarına yönelik yürütülen ön araştırma karara bağlandı.

Elde edilen bilgileri, belgeleri ve tespitleri değerlendiren Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, anılan kuruluşların Kanun'u ihlal edip etmediklerinin belirlenmesine yönelik soruşturma açılmasına kararlaştırdı.

Bu kapsamda, Banaz Özel Kardelen Eğitim Hizmetleri, Güray Eğitim Hizmetleri İnşaat Turizm Taşımacılık Hayvancılık Sanayi ve Ticaret, Mir İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Sürücü Kursu İnşaat Sanayi ve Ticaret, Uşak Akademi Eğitim Hizmetleri limited şirketleri, Özel Akdoğan, Elit Ege, Erdilek, Ergül, Eşme Osmanlı, Lider, Süren, Tek, Yeni Uşak Motorlu Taşıt Sürücüleri kursu ile özel sürücü kurslarına danışmanlık hizmeti verdiği anlaşılan True Özel Araştırma ve Danışmanlık şirketi hakkında soruşturma açıldı.

Kurulca alınan soruşturma kararları, hakkında soruşturma açılan teşebbüslerin ya da teşebbüs birliklerinin Kanun'u ihlal ettiği ve yaptırımla karşı karşıya kaldıkları veya kalacakları anlamına gelmiyor.