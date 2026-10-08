131 fon için hazırlanan tasfiye düzenlemesinde tarih belli oldu

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AK Parti'nin, tasfiye kararı verilen yatırım fonlarının tasfiye sürecine yasal zemin oluşturmayı amaçlayan 10 maddelik geçici kanun teklifini TBMM'ye sunmak üzere yürüttüğü hazırlıklarda son aşamaya gelindi.

Reuters'ın haberine göre, AK Parti'nin TBMM'ye sunmayı planladığı yasal düzenlemelerin içeriğine ilişkin bilgi sahibi bir milletvekili, teklifin nihai hali üzerinde çalışıldığını ve gelecek hafta komisyon görüşmelerinin başlayacağı şekilde TBMM'ye sunulmasının planlandığını söyledi.

Teklifin, 2027 yılı bütçe görüşmelerinin komisyon aşamasından önce gündeme alınması öngörülüyor.

Tasfiye kapsamındaki fonların büyüklüğü 1 trilyon TL

Tasfiye kararı verilen 131 fonun büyüklüğü, tasfiye kararının verildiği 17 Eylül itibarıyla yaklaşık 1 trilyon TL, yani 20 milyar dolar, fonlarda bulunan yatırımcı sayısı ise yaklaşık 450 bin seviyesindeydi. Finansal sistemden siyasete kadar geniş yansımaları olan fonlara ilişkin gelişmeler piyasalarda yakından takip ediliyor.

Olağan tasfiyede ödemeler başlıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın dün TBMM'de yaptığı açıklamalara göre, tasfiye edilen fonlardan olağan tasfiye yöntemi kullananlar bugün ödemelerini almaya başlayacak.

Olağanüstü tasfiye olarak adlandırılan yöntemin kullanılacağı fonlarda ise görev alacak kurumların görevleri ve sürecin detayları bu 10 maddelik geçici kanun teklifi ile belirlenecek.

Küçük yatırımcıların korunmasına öncelik verilecek

Teklifle yapılması planlanan düzenlemelerden öne çıkanlar şöyle:

Fonların tasfiyesine yasal zemin oluşturmak, ödemelerin planlanması ve bu süreçte görev alacak kurumların görevlerini düzenlemek üzere 10 maddelik geçici kanun teklifi hazırlandı.

Teklif ile olağan tasfiyenin mümkün olmadığı haller ve küçük yatırımcıların korunmasına öncelik verilecek şekilde hak sahibi kavramı belirlenecek.

Fonlara giriş ve çıkış yapılan tutarların MKK tarafından enflasyona endekslenerek nasıl belirleneceği yasayla düzenlenecek.

Bir milyon TL'lik ara ödemelerin esasları belirlenecek

Teklifte, daha önce belirlenen 1 milyon TL tutarındaki ara ödemelerin nasıl yapılacağı da yer alacak.

En kısa sürede ilgili ara ödeme tutarının yatırımcıya ödenmesinin yanı sıra ön ödeme dışında kalan tutarın ödeme takvimine ilişkin düzenlemeler de yasada yer alacak.

Teklifin olağanüstü tasfiye ile ilgili bölümünde zararın sorumlulardan tahsil edilmesinin yasal altyapısı oluşturulacak.

İade ve diğer yöntemlerle tahsil edilen tutarların nakde çevrilmesinin yöntemi ve ilişkili kurumların görevlendirmeleri belirlenecek.

Ödemelerde nakit yaratmak için kullanılabilecek varlıklar arasında gayrimenkul de yer alacak.

Kullanımına karar verilen ilgili varlıkların nasıl nakde çevrileceği ve elde edilen tutarların yatırımcı ödemelerinde nasıl kullanılacağına ilişkin hükümler de düzenlemede yer alacak.