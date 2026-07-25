139 yıllık Alman pil üreticisi Varta'dan iflas başvurusu

Almanya'nın önde gelen pil üreticilerinden Varta, mali sıkıntılar nedeniyle dört ayrı iflas başvurusunda bulundu.

Stuttgart Bölge Mahkemesi Sözcüsü, başvuruları doğrularken, gelişme şirketin son dönemde yaşadığı finansal sorunlarda yeni bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

Reuters'ın daha önce yayımladığı habere göre şirket, en büyük hissedarları arasında yer alan Porsche AG ile Avusturyalı yatırımcı Michael Tojner'in ilave finansman sağlamayı reddetmesinin ardından iflas başvurusu hazırlıklarına başlamıştı.

Şirketin bölünmesi gündemde

İflas süreci kapsamında Varta'nın faaliyetlerinin bölünmesi de değerlendiriliyor.

Bu kapsamda şirketin önemli kreditörlerinden Deutsche Bank'ın kârlı faaliyet gösteren ev tipi pil birimini devralmayı planladığı belirtilirken, en büyük hissedarlardan Michael Tojner'in ise mikro pil bölümünü satın almakla ilgilendiği ifade edildi.

Apple kararı gelirleri etkiledi

Varta'nın finansal sıkıntılarının derinleşmesinde Apple'ın tedarik zincirinde yaptığı değişiklik de etkili oldu.

Uzun yıllardır Varta'nın müşterileri arasında yer alan Apple'ın, AirPods kablosuz kulaklıklarında kullanılan CoinPower şarj edilebilir düğme tipi pilleri artık Çinli tedarikçilerden satın alma kararı aldığı belirtildi.

Bu gelişmenin, Varta'nın yüksek katma değerli ürün segmentindeki gelirlerini olumsuz etkilediği kaydedildi.

139 yıllık geçmişe sahip

1887 yılında Almanya'da kurulan Varta, tüketici pilleri, şarj edilebilir bataryalar ve enerji depolama sistemleri alanında Avrupa'nın köklü üreticileri arasında yer alıyor.

Şirket; ev tipi alkalin ve şarj edilebilir pillerin yanı sıra işitme cihazı pilleri, endüstriyel batarya çözümleri, elektrikli araçlar, tüketici elektroniği ve giyilebilir teknolojilerde kullanılan lityum-iyon hücreler ile mikro piller üretiyor.

Son yıllarda Asyalı üreticilerden artan rekabet, yüksek enerji maliyetleri, zayıflayan talep ve büyük müşterilerden gelen sipariş kayıpları nedeniyle finansal baskı altında kalan Varta, 2024 yılında da borçlarını yeniden yapılandırmıştı.