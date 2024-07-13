139 yıllık reçel ve konserve devi iflas başvurusu yaptı: Yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Ekonomik kriz, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede her ay binlerce şirketin ya konkordato ilan etmesine ya da iflas etmesine yol açıyor. Stute de bu krizden nasibini aldı ve iflas başvurusunda bulundu.

Yüzlerce çalışan işsiz kalabilir

Dev şirketin çalışanları gelecekleri hakkında endişe duymaya başladı.

Stute, ürünleriyle zincir marketlerde büyük ilgi görüyor ve reçelleri birçok ülkeye ihraç ediliyordu.