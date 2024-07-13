139 yıllık reçel ve konserve devi iflas başvurusu yaptı: Yüzlerce çalışan işsiz kalacak
Almanya'da 139 yıl önce kurulan ve dünyanın önde gelen reçel ve konserve üreticileri arasında yer alan Stute şirket grubu, iflas başvurusu yaptı. Şirketin iflası, sektörde büyük yankı uyandırdı ve yüzlerce çalışanın işsiz kalmasına yol açtı.
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Ekonomik kriz, başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede her ay binlerce şirketin ya konkordato ilan etmesine ya da iflas etmesine yol açıyor. Stute de bu krizden nasibini aldı ve iflas başvurusunda bulundu.
Yüzlerce çalışan işsiz kalabilir
Dev şirketin çalışanları gelecekleri hakkında endişe duymaya başladı.
Stute, ürünleriyle zincir marketlerde büyük ilgi görüyor ve reçelleri birçok ülkeye ihraç ediliyordu.