14 asansör firmasına 419 bin TL rekabet cezası kesildi

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Niğde'de asansör bakımı ve onarımı alanında faaliyet gösteren bazı teşebbüslerin birlikte fiyat belirlemek ve müşteri paylaşımı yapmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı.

Kurul, soruşturma süreci devam ederken teşebbüslerce sunulan uzlaşma metinlerini kabul etti. Böylece şirketler, iddia kapsamındaki eylemde bulunduklarını ve Kanun'u ihlal ettiklerini kabul etmiş oldu. Soruşturma, söz konusu firmalar açısından uzlaşmayla sonlandı.

Soruşturmanın 14 teşebbüs için uzlaşmayla sonlandırılması sebebiyle idari para cezasında yüzde 25 indirim uygulandı.

Buna göre, Anıl Asansör İnşaat Turizm Ticaret Sanayi Ltd. Şti'ye 225 bin 816 lira, Bor Asansör - Fatih Kirazcı ve Ferdi Özdoğan'a 26 bin 469 lira, Bor Konfor Asansör - Mehmet Doğru'ya 2 bin 360 lira, Çağrı Asansör - Yunus Salcan'a 12 bin 790 lira, Dmr Asansör - Kürşat Demir'e 1866 lira, EÇ Asansör - Ergün Çıbuk'a 3 bin 794 lira, Kardeşler Avcı Asansör Makine Sanayi ve Ltd. Şti'ye 29 bin 284 lira, Niğde Asansör - Ecevit Tapık'a 22 bin 148 lira, Sis-Tek Asansör - Muhammet Yenigül'e 18 bin 106 lira, Strong Asansör - Kadir Arıkan'a 2 bin 803 lira, Tyana Asönsör İnşaat - Bülent Mert'e 35 bin 344 lira, UGR Asansör - Uğur Soyöz'e 17 bin 661 lira, Upas Asansör - Ethem Bereke'ye 14 bin 544 lira ve 51 Asansör - Fuat Arslan'a 5 bin 958 lira para cezası kesildi.

Böylece, 14 şirkete 418 bin 943 lira idari para cezası uygulandı.

Kurul, ilgililerin talebi üzerine veya resen, soruşturma sürecinin hızlı bitirilmesinden doğacak usuli faydaları ve ihlalin varlığına veya kapsamına ilişkin görüş farklılıklarını göz önüne alarak uzlaşma usulünü başlatabiliyor ve soruşturmayı sonlandırabiliyor.