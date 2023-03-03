1,4 milyar liralık tarımsal destek ödemesi yapılacak
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 1 milyar 438 milyon 299 bin 580 liralık tarımsal destekleme ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden tarımsal destek ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kirişci, paylaşımında, "Afet bölgesindeki depremzede yetiştiricilerimiz için 1 milyar 364 milyon lira yem desteği başta olmak üzere, toplam 1 milyar 438 milyon lira destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." İfadelerine yer verdi.
Paylaşımda yer verilen bilgiye göre, söz konusu destek tutarları şöyle: Afet bölgesi ilan edilen illerdeki yetiştiricilere yem desteği olarak 1 milyar 364 milyon 608 bin 700 lira, hububat, baklagil ve dane mısır desteği olarak 65 milyon 109 bin 592 lira, kırsal kalkınma yatırımlarında 8 milyon 581 bin 288 lira.