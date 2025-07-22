14. TÜREK ve IV. Azerbaycan Türkiye Enerji Forumu İzmir’de eş zamanlı yapılacak

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) ve IV. Azerbaycan Türkiye Enerji Forumu son dönemde yaşanan uluslararası gelişmeler doğrultusunda bu yıl İzmir’de eş zamanlı düzenlenecek.

TÜREK – Azerbaycan Enerji Forumu kapsamında yapılacak görüşmeler daha da önem arz ediyor. Türkiye ve Azerbaycan'ın enerji alanındaki kamu ve özel sektör kuruluşları tarafından sunumlar ve iş görüşmeleri yapılacak, uluslararası karar vericiler ve sektör profesyonelleri bir araya gelecek

Tedarikçi-yatırımcı görüşmeleri yapılacak

TÜREK kapsamında; sektör istişare toplantıları, teknik geziler, teknik oturumlar, uluslararası temaslar, sergi alanı ve standlar, tedarikçi-yatırımcı B2B görüşmeler yer alacak. Avrupa başta olmak üzere dünyanın rüzgar alanında öne çıkan diğer bölgelerinden de uzmanların, paydaşların, politika yapıcıların ve akademisyenlerin katılımıyla sektördeki mevcut ve gelecekteki gelişmelere ışık tutacak.

Türkiye’nin güçlü konumu uluslararası arenada

Hızla büyüyen rüzgar enerjisi yatırımları ve sanayii ile Avrupa ve dünyada rüzgar enerjisi ekosisteminin önde gelen ülkeleri arasında yer alan Türkiye, rüzgar enerjisi alanındaki iddiasını ve potansiyelini WindEurope Annual Event 2028 etkinliğine İstanbul’da ev sahipliği yaparak güçlendirmeyi hedefliyor. Bu adaylık, Türkiye’nin rüzgar enerjisi sektöründeki güçlü konumunu uluslararası arenada sergilemek, yenilenebilir enerjiye yönelik inovasyon ve iş birliğini artırmak için önemli bir fırsat. TÜREK, bu adaylık süreci kapsamında ülkemizin potansiyelini göstermek için de önemli bir zemin oluşturuyor.

Rüzgar enerjisi sektöründeki son teknolojik gelişmelere odaklanacak

TÜREK 2025 oturumları, sektörün önde gelen uzmanları ve kanaat önderleri tarafından yönetilecek. Oturumlarda; rüzgar enerjisi sektöründeki son teknolojik gelişmeler, yatırım fırsatları, sürdürülebilirlik konuları ele alınacak. Rüzgar enerjisi sektöründeki en son teknolojik gelişmeler, yenilikçi stratejiler ve gelecek projeksiyonları değerlendirilecek.