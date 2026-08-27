148 ülkeye şekerleme ihraç eden Tayaş Gıda, rotasını İSO İlk 500'e çevirdi

ADEM ADIGÜZEL / KOCAELİ

Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) ve Gebze Güzeller Organize Sanayi Bölgesi'ndeki toplam 60 bin metrekarelik üretim ve depolama tesislerinde faaliyet gösteren Tayaş Gıda A.Ş., yüksek üretim kapasitesi ve ihracat performansıyla sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alıyor. Yaklaşık 2 bin kişiye istihdam sağlayan şirket, günlük 300 ton üretim kapasitesi ve 700'e yakın ürün çeşidiyle üretiminin yüzde 90'ını 148 ülkeye ihraç ederken, sektörünün ilk 5 ihracatçısı arasında bulunuyor.

Yaklaşık 700 farklı ürün çeşidine sahip olduklarını belirten TAYAŞ Gıda Genel Müdürü Emre Taycı, "Yumuşak şekerleme, sert şekerleme, jelly şeker, licorice şeker, çikolata, kokolin, bisküvi kaplamalı ürünler ve barlar başta olmak üzere oldukça geniş bir ürün yelpazesinde üretim yapıyoruz. 2020 yılında devreye aldığımız yıllık 7 bin ton kapasiteli helal jelatin tesisimizle, gıda sektörü için stratejik öneme sahip bu alanda da üretime başladık. Ayrıca grup bünyemizde faaliyet gösteren Bonart şirketimiz aracılığıyla oyuncaklı atıştırmalık ürünler üretiyor, ürün gamımızı sürekli geliştirerek farklı pazarlardaki tüketici beklentilerine cevap veriyoruz" diye konuştu.

“En Büyük 500 listesine girmeyi hedefliyoruz”

İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde her yıl daha üst sıralara yükseldiklerini belirten Taycı, "Küresel pazardaki zorlu rekabet koşullarına ve ekonomik dalgalanmalara rağmen üretimden, yatırımdan ve istihdamdan taviz vermeden yolumuza devam ediyoruz. Bu istikrarlı yaklaşımımızın karşılığını da İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde her yıl daha üst sıralara yükselerek alıyoruz. Türkiye'nin önde gelen sanayi kuruluşlarının yer aldığı bu listede bulunmak bizim için büyük bir gurur. Önümüzdeki dönemde sürdürülebilir büyüme ivmemizi koruyarak İSO İlk 500 Büyük Sanayi Kuruluşu arasına girmeyi hedefliyoruz" dedi.

“Üretimden satışlar sıralamasında 40 basamak yükseldik”

Son bir yılda üretim, ihracat ve ciroda büyüme kaydettiklerini belirten Taycı, "Zorlu piyasa koşullarına rağmen üretim, ihracat ve ciromuzu artırmayı başardık. Geçen yıla göre üretimden satışlar sıralamasında 40 basamak yükselerek 74'üncü sıraya çıktık. İhracat performansımız sayesinde ise tüm sektörler genelinde 19'uncu sıraya yükseldik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge merkezimiz sayesinde farklı ülkelerin gıda kodekslerine ve tüketici damak tadına uygun özel üretimler gerçekleştirebiliyoruz. Bu yetkinliğimizle bugün yaklaşık 148 ülkeye ihracat yapıyor, başta ABD, Çin, Japonya, Güney Kore ve Tayvan olmak üzere küresel ticaretin önemli pazarlarındaki varlığımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

“Karbon ayak izimizi azaltıyoruz”

Sürdürülebilirlik çalışmalarını çevresel ve sosyal sorumluluk alanlarında bütüncül bir anlayışla yürüttüklerini belirten Taycı, "Doğal kaynakların korunması ve çevresel sürdürülebilirliği desteklemek amacıyla güneş enerjisi santrali (GES) yatırımımızı tamamlayarak devreye aldık. Karbon ayak izimizi azaltmaya yönelik çalışmalarımızı da kararlılıkla sürdürüyoruz. Uluslararası pazarlardaki güvenilirliğimizi pekiştiren SMETA 4-Pillar (SEDEX) belgesine sahibiz. Bu sertifika; çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği, çevre yönetimi ile iş etiği alanlarındaki uygulamalarımızın uluslararası standartlara uygunluğunu tescilliyor. Sosyal sorumluluk alanında da uzun yıllardır çeşitli projelere destek veriyoruz. Bu çalışmaları daha kurumsal ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak amacıyla bu yıl Şevket Taycı Eğitim ve Kültür Vakfı'nı hayata geçirdik" ifadelerini kullandı.

"En büyük sorun uygun koşullarda finansmana erişim"

Taycı, "Gıda sektörü, ülkemizin en önemli ihracat kalemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Ancak sektörümüz; şeker, kakao, bitkisel ham yağ, soya ve bazı buğday türlerinde ithalata bağımlılık, küresel emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar ve tarımda genç nüfusun giderek azalması gibi önemli zorluklarla karşı karşıya. Bunun yanı sıra akaryakıt, ambalaj ve enerji maliyetlerindeki artışlar üretim maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Bugün sektörün en büyük sorunu ise uygun koşullarda finansmana erişim. İşletme sermayesi ve hammadde alımı için kullanılan kredilerdeki yüksek faiz oranları ile hammadde ve Eximbank kredilerinde karşılaşılan teminat koşulları üreticiler üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor. İhracat pazarlarında uygulanan kota ve gümrük duvarları da rekabet gücümüzü olumsuz etkileyen önemli başlıklar arasında yer alıyor" ifadelerini kullandı.