15 bölgede kamu taşınmazı girişimcilere tahsis edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 15 turizm bölgesinde 25 kamu taşınmazının girişimcilere tahsisine ilişkin ilan yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre, söz konusu taşınmazlar; Afyon Ömer Gecek Termal, Antalya Belek, Antalya Gazipaşa, Antalya Side ve Side II, Hatay İskenderun Kıyı Bandı, İzmir Çeşmealtı, İzmir Özdere, İzmir Selçuk Pamucak, Muğla Bodrum Yalıkavak Gündoğan Göltürkbükü, Muğla Bodrum Yalıçiftliği turizm merkezleri ile Denizli Tavas Bozdağ, Erzincan Ergan Dağı ve Mersin Taşucu Boğsak kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde bulunuyor.

Kapsam dahilindeki kamu taşınmazlarının tahsisi için istekli yatırımcıların; 50 ila 1,000 yatak arasında değişen kapasiteli konaklama tesisleri ile çeşitli büyüklükte günübirlik tesis kurma taahhüdünde bulunması gerekiyor. Girişimciler birden fazla taşınmaz tahsisi için başvuruda bulunabilecek.

Tahsis başvuruları 31 Ocak 2023 tarihine kadar yapılabilecek.