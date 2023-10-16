15 milyar TL'lik yatırım, teşvik kapsamına alındı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, ocak-temmuz döneminde Sakarya'da hayata geçirilmesi planlanan 9'u yabancı, 141'i yerli sermayeli 150 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenlendi.

Başta imalat sanayi olmak üzere eğitim, gıda ve enerji sektörlerinde faaliyet gösterecek kuruluşların öngörülen sabit yatırım miktarı 15 milyar 654 milyon 143 bin 526 lira olarak hesaplandı.

Bu yatırımların tamamlanmasıyla kentte 3 bin 413 kişiye istihdam sağlanması bekleniyor.

Teşvik kapsamına alınan projeler arasında yatırım tutarı bakımından ilk sırayı, Karapürçek ilçesinde alüminyum levha üreten firmanın, kapasite artırımı için hayata geçirmeyi planladığı 5 milyar 653 milyon 47 bin lira değerindeki projesi aldı. Projenin tamamlanmasıyla 585 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor.

Öte yandan, ocak-temmuz döneminde Sakarya'da 466 kişiye iş imkanı sunan 245 milyon 70 bin 73 liralık 15 yatırıma, tamamlama vizesi (teşvik alan şirketlerin yatırımını tamamladığına ilişkin onay) verildi.