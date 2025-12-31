15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücreti 2026! Zam geldi: 15 Temmuz Köprüsü geçiş ücreti ne kadar

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamayla birlikte köprü, otoyol ve tünellerin yeni ücretleri belli oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

2025 yılında 47 TL olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek yön geçiş ücreti 2026 yılında 59 TL'ye çıkarıldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNE NE KADAR ZAM GELDİ?

2025 yılında 47 TL olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 2026 yılında yaklaşık yüzde 25 zam gelmiş oldu. 2026 yılında yapılan zamla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü otomobil geçiş ücreti 59 TL'ye yükseldi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ OTOMOBİL ÜCRETİ

2025 yılında 47 TL olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü otomobiller (1.sınıf) için ücret 59,00 TL oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ HAFİF TİCARİ ARAÇ ÜCRETİ

2025 yılında 60 TL olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü hafif ticari araçlar (2.sınıf) için ücret 75,00 TL oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 3. SINIF ARAÇ ÜCRETİ

2025 yılında 134 TL olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 3 akslı araçlar için ücret 168,00 TL oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 4. SINIF ARAÇ ÜCRETİ

2025 yılında 265 TL olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 4 ve 5 akslı araçlar için ücret 333,00 TL oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ 5. SINIF ARAÇ ÜCRETİ

2025 yılında 351 TL olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 6 ve yukarı akslı araçlar için ücret 440,00 TL oldu.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ MOTOSİKLET ÜCRETİ

2025 yılında 20 TL olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü motosikletler (6.sınıf) için ücret 25,00 TL oldu.