15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretine zam geldi mi 2026? Köprü ücreti ne kadar oldu 2026 fiyatı

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Kamu-Özel Sektör İş Birliği (KÖİ) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprü geçiş ücretlerinde tarifelerin yeniden düzenlendiğini bildirdi.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

1 Ocak 2026 tarihinde 59,00 TL olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü tek yön geçiş ücretine zam yapılmayarak geçiş ücreti 59,00 TL olarak sabit kaldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜNE NE KADAR ZAM GELDİ?

15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçiş ücretine 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla herhangi bir zam yapılmadı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ OTOMOBİL ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 59,00 TL olan otomobillerin (1. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılmayarak geçiş ücreti 59,00 TL olarak sabit kaldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ MİNİBÜS ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 75,00 TL olan minibüslerin ve hafif ticari araçların (2. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılmayarak geçiş ücreti 75,00 TL olarak sabit kaldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ YOLCU OTOBÜSÜ ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 168,00 TL olan yolcu otobüslerinin (3. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılmayarak geçiş ücreti 168,00 TL olarak sabit kaldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ KAMYON ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 333,00 TL olan kamyonların (4. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılmayarak geçiş ücreti 333,00 TL olarak sabit kaldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TIR ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 440,00 TL olan tırların ve tır benzeri araçların (5. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılmayarak geçiş ücreti 440,00 TL olarak sabit kaldı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ MOTOSİKLET ÜCRETİ

1 Ocak 2026'da 25,00 TL olan motosikletlerin (6. Sınıf araçlar) geçiş ücretine zam yapılmayarak geçiş ücreti 25,00 TL olarak sabit kaldı.